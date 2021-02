L’une des batailles à surveiller pendant le Super Bowl 55 a été le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et MVP du Super Bowl Tom Brady contre le demi défensif des Chiefs de Kansas City Tyrann Mathieu, alors que les deux se sont croisés tout au long du match, en particulier en première mi-temps.

Après le match, Mathieu a appelé Brady pour ce que le quart-arrière aurait dit lors de l’un de leurs échanges, mais la star des Chiefs a rapidement supprimé le message Twitter.

«Il m’a appelé quelque chose que je ne vais pas répéter», a écrit Mathieu dans un tweet supprimé depuis, «mais oui, je vais laisser tous les médias me jeter sous le bus comme si je lui avais fait quelque chose ou lui disais quelque chose.

« Revenez à mes matchs précédents contre TB12, je ne lui ai montré que du respect. Regardez mes interviews sur lui … Je montre de la grâce. »

Mathieu pensait avoir intercepté Brady au cours de la première mi-temps, mais une pénalité de Kansas City a annulé le jeu. Dans les dernières secondes de la première mi-temps, Mathieu a été appelé pour une pénalité d’interférence de passe qui a placé les Buccaneers sur la ligne d’un mètre. La pénalité a mis en place le touché de 1 verge d’Antonio Brown – le large a battu Mathieu sur le parcours – qui a donné à Tampa Bay une avance de 21-6 à la mi-temps sur les champions en titre.

Après ce score, Mathieu et Brady, qui ont couru sur le terrain pour se mettre en face de Mathieu, se sont croisés et Mathieu a été sifflé pour conduite antisportive. Le coordinateur défensif Steve Spagnuolo s’est dirigé vers un Mathieu en colère sur le banc et a parlé brièvement à la sécurité.

«Je pensais avoir joué aussi fort que possible aujourd’hui», a déclaré Mathieu après le match. «Écoutez, Tom Brady est un excellent quart-arrière. Je n’ai jamais vraiment vu ce côté de Tom Brady, pour être honnête. Mais peu importe. Sans commentaire. C’est fini. J’en ai fini. »

Brady n’a pas répondu à une question sur la poussière avec Mathieu pendant aucune de ses disponibilités médiatiques d’après-match.

Contributeur: Associated Press

