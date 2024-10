Tyra Banks revient au défilé Victoria’s Secret 2024 à 50 ans

Tyra Banques possédait la piste pendant les derniers instants du défilé de mode Victoria’s Secret 2024, qui a eu lieu près de 20 ans après sa dernière apparition à l’événement.

Le mannequin de 50 ans a prouvé qu’elle l’avait toujours lors du showcase du mardi 15 octobre à New York. Banks est sorti de sous la scène pour clôturer le spectacle, portant des leggings gris scintillants associés à un ensemble corsage argenté. Le look a été complété par une cape métallique assortie.

Alors que Banks se pavanait sur la piste, sa cape flottait au vent. Après avoir atteint le bout du podium, le mannequin a fait tournoyer la cape de manière époustouflante. À la fin du spectacle, Banks a été rejointe sur scène par ses collègues anges de Victoria’s Secret.

Victoria’s Secret a annoncé en août que Banks rejoindrait la liste des mannequins du défilé de mode alors qu’elle et Gigi Hadid se sont associés pour confirmer le retour de l’événement après une interruption de six ans. Dans un Vidéo Instagram à l’époque, Banks avait remis à Hadid, 29 ans, une invitation au spectacle, ajoutant : « À bientôt. Hadid a ensuite dit: «Je t’aime», alors qu’elle s’éloignait.

En rapport: Défilé de mode Victoria’s Secret 2024 : comment le regarder et où il s’est déroulé

Prenez vos ailes d’ange, car le défilé de mode Victoria’s Secret fait son grand retour. La page Instagram officielle de la marque de lingerie et de vêtements a annoncé la nouvelle en mai. « Nous avons lu les commentaires et vous avons entendu. Le défilé de mode Victoria’s Secret est ✨ DE RETOUR ✨ et reflétera qui nous sommes aujourd’hui, ainsi que tout ce que vous savez et […]

Le mois suivant, Banks a annoncé sa prochaine apparition au défilé de mode. « C’est fou d’être de retour sur le podium de Victoria’s Secret. Je veux dire, cray-cray comme dans cray-cray, c’est bien », a-t-elle déclaré dans un communiqué de septembre. Vidéo TikTok. «Je n’aurais jamais pensé que je serais de retour sur ce podium, pour être honnête. Je me souviens – qu’est-ce que c’était, il y a 19 ans – et je me suis dit : « Ça y est ». Et je me souviens de toute la presse, « la… dernière… promenade de Tyra. » C’était tellement exagéré, et je me suis dit : « Je m’en vais. »

Banks a ensuite réfléchi à son dernier passage sur le podium de Victoria’s Secret. « Ma dernière promenade, c’était cette tenue rouge et j’avais ces médailles tout autour de ma taille », se souvient-elle. «J’avais des cheveux super longs, des cils incroyablement longs et ce sceptre qui disait ‘V’ dans ma main, et je suis arrivé au bout de la piste et je l’ai embrassé puis je l’ai relevé et j’ai commencé à pomper, pomper, et dans ma tête, je me disais : « Je m’en vais ». Mais tu m’as ramené.

Banks a participé à son premier défilé de mode pour la marque en 1996. Elle a fait sa dernière apparition sur le podium de Victoria’s Secret en 2005 avant de se lancer dans une carrière à la télévision.

Merci! Vous vous êtes abonné avec succès.

En rapport: Rencontrez les mannequins qui défilent lors du défilé Victoria’s Secret 2024

Victoria’s Secret a retrouvé ses ailes et est prête à s’envoler à nouveau. Après une interruption de quatre ans, la marque de lingerie et de vêtements ramène son défilé Victoria’s Secret avec plusieurs visages familiers de l’industrie du mannequin. Gigi Hadid, Barbara Palvin, Ashley Graham, Candice Swanepoel, Taylor Hill et Jasmine Tookes sont […]

Le retour des banques n’est pas la seule raison pour laquelle le défilé 2024 a fait la une des journaux. Cette année marquait la première fois que l’événement annuel avait lieu depuis 2018. Il a été annulé en 2019 après que la marque ait été critiquée pour son manque d’inclusivité. La société a depuis changé de nom et Banks a contribué aux efforts lorsque le VS Collective – un groupe plus diversifié de porte-parole qui a remplacé les Angels – a été lancé en 2021.

«Le premier est difficile. Le premier est solitaire. Mais il faut d’abord. Il est d’abord crucial qu’une porte puisse être ouverte pour que d’autres puissent passer », a écrit Banks via Instagram en juin 2021. « En 10 ans à partir de 1995, j’ai été le premier modèle de contrat noir @VictoriasSecret de tous les temps. Le premier modèle de couverture noir de Victoria’s Secret. Le premier modèle Black VS à faire tant d’autres choses révolutionnaires avec la marque – ainsi qu’avec d’autres marques. Mais après une première étape, il faut qu’il y en ait d’autres. Un flux de différent. Un flux unique. Un flux si fort, un flux si nombreux que nous PERDONS LE COMPTE.

Elle a conclu : « J’ai pris ma retraite des podiums il y a 16 ans – et je suis fière d’être témoin, au cours de ma vie, d’une révolution de la beauté. Pour le nouveau collectif de modèles de rôle badass, j’ai peut-être ouvert cette porte, mais vous êtes tous en train de foncer. Continuez jusqu’à ce que nous perdions tous le compte du nombre de personnes qui percent derrière vous.