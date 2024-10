Tyra Banks participe au défilé Victoria’s Secret 2024

Le défilé de mode Victoria’s Secret est de retour, tout comme Tyra Banks !

L’icône du mannequin de 50 ans – qui a participé à neuf défilés au cours de son mandat au sein de la marque avant de prendre sa retraite du mannequin en 2005 – a fait son grand retour sur les podiums le 15 octobre sous le rugissement de la foule en tant que « Native New Yorker ». joué.

Banks était sérieuse alors qu’elle se pavanait sur le podium dans une cape argentée avec une doublure noire, un bustier en croûte de cristal, des leggings et des talons scintillants.

Avant de défiler à New York – là où est né le défilé de mode Victoria’s Secret – Banks a également contribué au retour du défilé avec un autre des visages les plus célèbres de Victoria’s Secret, Gigi Hadid.

Le duo de mannequins a annoncé la nouvelle le Instagram en août avec un sketch vidéo dont la bande originale est composée par Chappell Roan, auquel Banks a fait un signe de tête en commentant : « Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un fémininome ! »

Tyra Banks défile pour le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 le 15 octobre 2024 à New York.

Dimitrios Kambouris/Getty



Le sketch – qui a vu Hadid être frappé par Banks avant d’accepter une invitation de sa part – arrive des mois après que Victoria’s Secret a annoncé pour la première fois le retour annuel de sa mode.

« Nous avons lu les commentaires et vous avons entendu », a déclaré May Publication Instagram lire. « Le défilé de mode Victoria’s Secret est ✨ DE RETOUR ✨ et reflétera qui nous sommes aujourd’hui, ainsi que tout ce que vous connaissez et aimez : le glamour, le défilé, les ailes, les divertissements musicaux et bien plus encore ! »

Dans une déclaration partagée avec PEOPLE à l’époque, un représentant de Victoria’s Secret a fait écho à cette promesse du spectacle reflétant qui est la marque aujourd’hui.

« Le défilé de mode Victoria’s Secret 2024 offrira précisément ce que nos clients demandent : le glamour, le défilé, la mode, le plaisir, les ailes, le divertissement – le tout à travers une lentille puissante et moderne reflétant qui nous sommes aujourd’hui », peut-on lire dans le communiqué. « Nous sommes ravis de partager une articulation dirigée par des femmes de cette propriété emblématique plus tard cette année ! »

Tyra Banks au défilé Victoria’s Secret 2005.

Jason Nevader/WireImage



En septembre, Banks est de nouveau apparu sur les réseaux sociaux de Victoria’s Secret, admettant que revenir à la série « semble fou ».

« C’est fou d’être de retour sur le podium de Victoria’s Secret », a-t-elle déclaré dans un communiqué. poste commun avec la marque. « Je veux dire « cray cray », comme dans « cray cray good ». Je n’aurais jamais pensé que je serais de retour sur ce podium, pour être honnête. »

L’ancien ANTM l’hôte a également dit Le bazar de Harper que « c’est un peu une expérience hors du corps » de marcher dans la série près de deux décennies après avoir raccroché ses ailes en 2005 – et a révélé qu’elle « se promenait avec des talons » pour s’entraîner !

« J’ai quitté cette piste et j’ai [had] « Cette grande retraite et c’était un tel spectacle », a-t-elle déclaré au média. « Je me sentais comme cet athlète qui dit : ‘Je raccroche mes crampons… Je retire le basket-ball.’ Et puis, maintenant je suis de retour ! »

Tyra Banks au défilé Victoria’s Secret 2005.

Jason Nevader/WireImage



« Je n’aurais jamais pensé que je serais de retour sur la piste, mais je suis tellement excité et tellement prêt pour ça », a ajouté Banks.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Le défilé de mode Victoria’s Secret sera diffusé le mardi. 15 octobre à 19 h HE sur Prime Video ou Victoria’s Secret YouTube, TikTok ou Instagram.