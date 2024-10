Tyra Banks clôture le défilé Victoria’s Secret 2024

Tyra Banks est sortie de sa retraite mardi pour clôturer le projet remanié. Défilé Victoria’s Secret 2024.

Après une pause de 19 ans, l’homme de 50 ans est sorti de dessous la piste et a fait sa jambe de force emblématique – et son « smize » – dans une combinaison catsuit balconnet VSX, un bustier et une cape métallique. Hélas, elle n’a pas revêtu ces ailes d’ange emblématiques.

La star de « America’s Next Top Model » et animatrice de talk-show a été suivie par des dizaines de mannequins qui ont littéralement marché sur ses traces pour la finale. Banks était célèbre pour la marque premier modèle noir de contrat et de couverture de catalogue et a participé à neuf des émissions aux heures de grande écoute avant sa retraite en 2005 pour poursuivre d’autres projets de divertissement et construire son empire médiatique.

« Au cas où vous l’auriez oublié », l’ancien animateur de « Danse avec les stars » a écrit sur Instagram, sous-titrant un extrait de son retour.

L’émission annuelle à travers le monde, autrefois considérée par beaucoup comme un incontournable de la télévision lors de sa diffusion à la télévision de 1995 à 2018, a pris une pause de six ans après avoir été annulée par les dirigeants en 2019 au milieu d’une réaction négative à l’égard des mannequins grande taille et transgenres. l’exclusivité et le manque de positivité corporelle. La programmation de lingerie de 45 minutes de cette année a eu lieu à Brooklyn, à la serre Duggal du Navy Yard, et a été diffusée en streaming sur Amazon Prime. La société l’a présenté comme le reflet de « qui nous sommes aujourd’hui, ainsi que de tout ce que vous connaissez et aimez : le glamour, le défilé, les ailes, le divertissement musical et plus encore ! »

Le mannequin Gigi Hadid, qui a défilé pour la première fois sur le podium toujours campy en 2015, a annoncé le retour du spectacle avec Banks en mai. Cette année, elle a ouvert le défilé dans une barboteuse en satin rose et des ailes d’ange mécaniques tandis que les mots « We Are Back » éclairaient les écrans derrière elle.

Hadid a été rejointe par sa sœur Bella Hadid et suivie par des dizaines de mannequins, dont la célèbre mannequin Kate Moss, 50 ans, débutante au VS Fashion Show ; l’ancienne première dame française Carla Bruni, 56 ans ; Ashley Graham, 36 ans, défenseure de la positivité corporelle, et mannequin et influenceuse trans Alex Consani21. (Même avec leur inclusion, certains critiques ont encore ressenti le spectacle ressuscité je ne suis pas allé assez loin ou prenait seulement une approche performative à l’inclusivité.)

Pour Banks, ce fut une sorte de réunion alors que les vétérans Angels Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Taylor Hill, Doutzen Kroes et Jasmine Tookes – avec Tookes dans le Fantasy Bra de 3 millions de dollars de la marque – ont également pris leur envol sur le podium. .

La légende de la musique Cher a interprété ses tubes « Strong Enough » et « Believe » dans le cadre de la programmation musicale entièrement féminine de l’émission, qui comprenait également la star de la K-pop LISA et la chanteuse sud-africaine Tyla.