Tyra Banks applaudit à la critique de sa robe sauvage «DWTS»: différent est «mieux» – Regardez

L’animatrice de « Dancing With The Stars » a parfaitement répondu aux personnes qui pensaient que sa robe ressemblait un peu trop à un certain dinosaure de « Jurassic Park » !

Tyra Banques est absolument féroce ! L’animatrice de 47 ans s’est moquée des gens qui pensaient que sa robe ailée lui donnait l’impression qu’elle venait tout juste du tournage de parc jurassique lors de l’épisode du lundi 27 septembre de Danser avec les étoiles. L’animateur du concours de téléréalité a plaisanté sur les comparaisons avec le célèbre dilophosaure lors d’une apparition le jeudi 30 septembre sur Le spectacle tardif.

James Corden a apporté une comparaison côte à côte de Tyra au dinosaure, et elle a semblé assez amusée par les réactions des fans ! Elle avait ses propres pièces sur le titre du film qu’elle a partagées pour y jouer ! « Je n’arrêtais pas de dire paon après, et mon styliste a continué à rire un peu et tout ça. Alors, on a commencé à voir tout ça parc jurassique truc. Alors j’ai posté sur mon réseau social : tyrannosaurus rex. Tyra, n’est-ce pas ? En fait, c’était « Tyrassic Park », dit-elle.

Les Le prochain top modèle américain La créatrice a révélé que son équipe lui avait dit qu’elle aurait pu prédire les comparaisons. « Mon styliste m’a dit : ‘Ouais, nous savions que tu ressemblais à un lézard avant le début de la soirée' », a-t-elle plaisanté. Tyra a également montré qu’elle s’en fichait en posant une courte question à l’hôte de fin de soirée. « Je m’en fiche vraiment, mon enfant. Différent, c’est quoi ? James a répondu: « Mieux! »

Tyra a ensuite dit à quel point elle était heureuse d’être différente et de se démarquer avec une robe aussi magnifique et accrocheuse. « Je n’ai pas le temps d’être jolie et dans une robe normale, parce que personne ne dira rien à propos d’une jolie robe. Il faut pousser et foncer ! elle a dit. À son avis, Tyra a mentionné que le public avait été impressionné par la robe une fois qu’elle s’était envolée, dans une interview avec Pop quotidienne d’E!. «Je monte sur scène devant le public et tout le monde, et je mets le truc de l’aile. Et tout le monde disait : ‘Oh !’ parce qu’ils pensaient que la première chose était la robe normale », a-t-elle expliqué.