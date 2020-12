Tyra Banks a déclenché une réaction furieuse en ligne après un coup de «sourd».

La star de America’s Next Top Model, 47 ans, a écrit dans un tweet supprimé depuis qu’elle avait commandé le même repas dans un certain nombre de points de vente différents – pour déterminer ce qu’elle préférait «pour la prochaine fois».

Et malgré la nature légère du tweet, Tyra a été invité à « lire la pièce » par des adeptes mécontents.

Certains ont souligné qu’une grande partie de la nourriture avait peut-être été gaspillée, tandis que d’autres se sont plaints du fait que les difficultés financières liées à la pandémie signifient que beaucoup ont du mal à manger.

« Un rappel que la pandémie et la crise économique n’affectent que les pauvres », a-t-on grondé, « Les riches vivent leur vie normale d’abondance ».







(Image: Getty Images pour Breakthrough Pr)



«25 000 personnes meurent de faim chaque jour», a souligné un autre.

Un troisième lui a dit de « lire la pièce », tandis qu’un quatrième s’est plaint que « les gens riches peuvent être tellement détachés de la réalité ».

Une cinquième a plaisanté Tyra était dehors pour la «couronne sourde de ton» de Kim Kardashian – Kim a récemment été critiquée pour une série de tweets sur sa somptueuse fête d’anniversaire sur une île exotique.







(Image: Getty Images)



Mirror Online a contacté les représentants de Tyra pour obtenir des commentaires.

Le modèle compagnon de Tyra et « Nemesis » Naomi Campbell nous a récemment rappelé à tous leur querelle en cours.

Le mois dernier, Naomi s’est rendue sur Instagram pour partager un article d’un site américain intitulé « Voici pourquoi les fans commencent à penser que Tyra Banks est la vraie méchante fille, pas Naomi Campbell. »







(Image: AFP via Getty Images)



Le couple a eu une relation orageuse depuis que Tyra a déclaré que Naomi ne la faisait pas se sentir la bienvenue lorsqu’elle se faisait un nom dans le secteur du mannequinat.

Tyra a déclaré au WSJ l’année dernière: « Ce n’était pas une rivalité.

«Je suis très sensible à ce mot car une rivalité est entre deux égaux pour moi alors que l’un était très dominant, elle était top model, et j’étais juste cette nouvelle fille qui était montée dans un avion de Paris et étudiait la mode et les magazines .

«Autant que je réservais des défilés de mode, les gens ne savaient pas que je rentrais à la maison le soir en pleurant parce que la femme que je regardais semblait ne pas vouloir que je sois là et qu’elle faisait tout. son pouvoir de me faire partir. «