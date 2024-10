Tyra Banks, 50 ans, fait son retour sur le podium de Victoria’s Secret après 20 ans

Tyra Banks est revenue sur le podium de Victoria’s Secret pour la première fois depuis près de deux décennies.

Le quinquagénaire a qualifié cela de « petite expérience hors du corps ».

Maintenant qu’elle est de retour, on ne sait pas où cet élan la mènera.

Après beaucoup d’attente, lors du défilé Victoria’s Secret 2024, Tyra Banks est revenue sur le podium des anges pour la première fois depuis près de 20 ans. Le moment était énorme pour l’ancien mannequin, qui a pris sa retraite en 2005 pour se concentrer sur d’autres projets de carrière. Depuis, la culture du mannequin a considérablement changé et désormais, elle peut tout faire à 50 ans.

Lors de l’événement du 15 octobre, Banks a défilé – sortant du sol, rien de moins – vêtue d’une combinaison noire, d’un corset argenté cristallisé et d’une spectaculaire cape noire et argentée qui flottait derrière elle lors de sa pavane emblématique et intemporelle. Banks a publié une vidéo de la performance mémorable sur Instagramet l’a simplement légendé : « Au cas où vous auriez oublié. »

Elle a annoncé son retour en septembre et a déclaré Le bazar de Harper qu’elle n’aurait « jamais pensé dans un million d’années » qu’elle reviendrait à ses racines de cette manière. Elle a appelé cela « une petite expérience hors du corps ».

Kévin Mazur//Getty Images

Taylor Hill//Getty Images

Lorsque Banks a pris la décision de prendre sa retraite, elle avait pour objectif d’animer un talk-show. À l’époque, les deux cheminements de carrière – mannequin et divertissement plus « sérieux » – s’excluaient mutuellement, a-t-elle déclaré. Aujourd’hui, elle est heureuse de voir le monde du mannequin adopter la diversité sous toutes ses formes.

« Je pense que le monde a évolué de telle manière que je peux être une femme d’affaires et avoir mon entreprise de crème glacée, parler dans des institutions commerciales, obtenir mon certificat de mon cours à Harvard, enseigner à Stanford et, oui, être un mannequin pour Victoria’s Secret », a-t-elle déclaré. « Je pense que le monde a changé pour comprendre qu’en tant que femmes, nous n’avons plus besoin d’être un stéréotype et de nous intégrer dans un seul moule. »

Lorsqu’elle a annoncé son retour de mannequin aux fans, la réaction a été, comme on pouvait s’y attendre, astronomique, ce qui a poussé Banks à reconsidérer toute cette histoire de retraite permanente. Cependant, elle a juré de procéder étape par étape, en commençant par le défilé Victoria’s Secret. « C’est là que je veux sortir de ma retraite et je pourrai alors évaluer toutes ces autres choses et déterminer ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire », a-t-elle déclaré.

Il est temps d’attendre et de voir ce qu’elle décide de faire ensuite.