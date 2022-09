Typhon Noru : Karding touche terre à Da Nang au Vietnam

CNN

Le typhon Noru a touché terre près de la célèbre station balnéaire de Da Nang mercredi matin, apportant des vents puissants et de fortes pluies comme des centaines de milliers de personnes ont été évacuées.

Noru a frappé le Vietnam à 5 heures du matin mercredi, heure locale, selon CNN Weather, moins de 36 heures après avoir laissé une traînée de destruction aux Philippines – où il était connu sous le nom de Karding.

Le typhon s’est affaibli un peu avant de toucher terre, mais équivalait toujours à un ouragan de catégorie 2 haut de gamme avec des vents proches de 175 km/h, soit environ 109 mph.

Avant son arrivée, les autorités vietnamiennes avaient banni les navires de la mer et demandé aux étudiants de rester chez eux.

Il continuera d’apporter des vents forts et des ondes le long de la côte près de Da Nang et devrait s’affaiblir à mesure qu’il poussera vers l’intérieur des terres au-dessus de l’Asie du Sud-Est. Le centre du Vietnam, le sud du Laos et le nord de la Thaïlande risquent d’être inondés au cours des prochaines 48 heures.

Plus de 100 000 foyers avec 400 000 personnes ont été évacués mardi, selon Viet Nam News, le journal anglais dirigé par l’Agence de presse vietnamienne (VNA). Environ 11 000 touristes étrangers et 7 000 visiteurs nationaux séjournent dans la ville.

Le gouvernement a également déclaré que les localités avaient ordonné à près de 58 000 bateaux avec 300 000 ouvriers de se déplacer vers des abris sûrs.

Les autorités locales ont été invitées mardi à annuler les réunions inutiles pour se concentrer sur la prévention et le contrôle des tempêtes, selon Viet Nam News, le journal anglais dirigé par l’Agence de presse vietnamienne (VNA).

La province de Thua Thien Hue, qui abrite plus de 2 000 navires de pêche et environ 11 000 pêcheurs, a également interdit aux navires de sortir en mer dimanche alors que des avertissements la tempête apportera des vents violents, de hautes vagues et des inondations, a rapporté Viet Nam News.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a présidé mardi une réunion urgente avec des responsables d’au moins huit provinces qui devraient être touchées par la tempête pour discuter des efforts de réponse, a rapporté VNA.

“Les ministères, les branches et les localités, en particulier les chefs de ces unités, doivent encore renforcer leurs responsabilités pour assurer la sécurité, la vie et les biens des personnes et de l’État dans le contexte des conditions météorologiques. Le changement climatique devient de plus en plus extrême et inhabituel, entraînant des conséquences très graves », a déclaré le Premier ministre, selon Viet Nam News.

Le typhon Noru a quitté les Philippines vers 20 heures lundi, selon un bulletin de l’Administration philippine des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques (PAGASA), après avoir traversé des vents violents et de fortes pluies qui ont inondé Luzon – l’île la plus grande et la plus peuplée du pays. .

Huit personnes sont mortes dans des incidents liés au typhon, dont cinq secouristes, a annoncé mardi le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe.