Typhon Nanmadol : 1 mort, 1 disparu au Japon

TOKYO-

Une tempête tropicale a frappé le sud-ouest du Japon avec des pluies et des vents lundi, faisant un mort et une autre disparue, alors qu’elle déviait vers le nord en direction de Tokyo.

Les rues résidentielles ont été inondées d’eau boueuse provenant des rivières et des pans entiers de maisons ont perdu de l’électricité après que le typhon Nanmadol a touché terre dans la région de Kyushu dimanche, puis s’est affaibli en une tempête tropicale.

Un homme a été retrouvé mort tôt lundi dans sa voiture qui a coulé dans l’eau dans une ferme, a déclaré Yoshiharu Maeda, un responsable de la mairie chargé des catastrophes à Miyakonojo, dans la préfecture de Miyazaki. Par ailleurs, une personne était portée disparue après qu’un chalet a été pris dans un glissement de terrain, selon un responsable de la préfecture de Miyazaki.

Nanmadol a subi des vents soufflant à 108 kilomètres par heure et des rafales jusqu’à 162 kilomètres par heure, selon l’Agence météorologique japonaise.

Des dizaines de milliers de personnes ont passé la nuit dans des gymnases et d’autres installations lors d’une évacuation préventive des maisons vulnérables.

Plus de 60 personnes ont été blessées, dont celles qui sont tombées sous la pluie ou ont été heurtées par des éclats de verre, selon les médias japonais.

Des vents torrentiels ont brisé les enseignes. Une grue de construction s’est cassée et une fenêtre d’un salon de pachinko a été brisée dans la ville de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon.

Les trains à grande vitesse et les compagnies aériennes ont suspendu leur service. Des avertissements ont été émis concernant les glissements de terrain et le gonflement des rivières. Les chaînes de dépanneurs et les services de livraison ont temporairement fermé leurs portes dans le sud-ouest du Japon, tandis que certaines autoroutes ont été fermées et que les gens ont eu des problèmes de connexion avec les téléphones portables.

La tempête devrait continuer à déverser de la pluie sur sa trajectoire nord-est sur l’île principale du Japon, Honshu, avant de se déplacer sur Tokyo, puis sur le nord-est du Japon.