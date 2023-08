Typhon Lan: des coupures de courant massives frappent l’ouest du Japon alors que la tempête touche terre

Près de 800 vols ont été annulés et des dizaines de milliers de foyers ont perdu l’électricité alors qu’un typhon lent a touché terre dans l’ouest du Japon tôt mardi, incitant les autorités à émettre des avertissements d’inondation et de glissement de terrain.

Approchant de l’océan Pacifique, le typhon Lan a frappé la pointe sud de la préfecture de Wakayama, à 400 km (250 miles) au sud-ouest de Tokyo. Le typhon avait des vents soutenus de 150 km/h (93 mph) et se déplaçait vers le nord-ouest à travers la partie ouest de l’île principale de Honshu à environ 15 km/h (9 mph).

Le typhon, qui a suivi de près le typhon Khanun pendant la haute saison des vacances d’Obon au Japon, a frappé de larges pans du centre et de l’ouest du Japon avec de fortes pluies et des vents puissants.

Le typhon Khanun fait deux morts au Japon et 166 000 foyers sans électricité En savoir plus

Des images télévisées montraient des rivières jaillissantes et sur le point de sortir de leur lit. Des maisons et des magasins ont subi des dégâts d’eau sur leurs sols et, dans la ville de Nara, des vents violents ont abattu des échafaudages sur un chantier de construction.

Mardi, des véhicules traversent de fortes pluies dans la ville de Tanabe, préfecture de Wakayama, dans l’ouest du Japon. Photographie : ïüå¥åíéOòY/AP

Les pannes de courant ont touché près de 90 000 foyers dans le centre et l’ouest du Japon, selon les services publics régionaux. Seven & i a déclaré qu’environ 210 de ses magasins de proximité 7-Eleven avaient été fermés pour assurer la sécurité.

Les niveaux dangereux de pluie et de vent ont forcé la fermeture de routes et des dizaines de lignes de train à suspendre les services dans la région.

Au cours des prochaines 24 heures, la région centrale de Tokai – siège de la société automobile Toyota – devrait recevoir environ 350 mm (13,8 pouces) de précipitations, soit près de trois fois les précipitations moyennes du mois d’août. De nombreuses usines ferment pendant les vacances d’Obon, lorsque les citadins retournent dans leurs maisons ancestrales.

Il devrait atteindre la mer du Japon tôt mercredi et continuer vers le nord, selon l’agence météorologique japonaise.