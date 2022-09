Typhon Hinnamnor : ferries terrestres pour la Chine et le Japon, vols

PÉKIN –

Les villes de l’est de la Chine ont suspendu les services de ferry et les classes et les vols ont été annulés au Japon dimanche alors que le typhon Hinnamnor, la plus forte tempête mondiale de cette année, a soufflé sur Taïwan et les Corées avec des vents violents et de fortes pluies.

Shanghai a immobilisé les services de ferry et déployé plus de 50 000 policiers pour aider aux sauvetages et éloigner le trafic des zones dangereuses. Le centre commercial oriental de Wenzhou a ordonné la suspension de tous les cours lundi.

Hinnamnor devrait se déplacer progressivement vers le nord dans la mer de Chine orientale avec des vents maximums soutenus de 175 kilomètres (109 miles) par heure, selon l’Observatoire de Hong Kong.

Des évacuations et des annulations de vols ont été ordonnées dans le sud de l’île d’Okinawa au Japon. Le typhon devrait également apporter des précipitations intenses sur la péninsule coréenne, entraînant la possibilité d’inondations.

Le Centre météorologique national chinois a émis un avertissement de typhon jaune à 10h00 dimanche et a mis en garde contre de fortes pluies dans le nord-est du Zhejiang, à Shanghai et à Taïwan autonome.

Les navires ont été invités à retourner au port pour s’abriter du vent, et le centre a également exhorté les gens à éviter les grands rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur.

Au Japon, le typhon a frappé Okinawa et les îles voisines avec de fortes pluies et des vents violents, menaçant d’inonder et d’immobiliser plus de 100 vols reliant les îles et des parties de l’île principale du sud de Kyushu.

Des images de la télévision nationale japonaise NHK ont montré des arbres violemment secoués par la tempête, avec de violentes pluies frappant le trottoir. Une serre à mangues sur l’île d’Ishigaki a été démolie. Sur l’île principale d’Okinawa, deux personnes âgées sont tombées et ont été légèrement blessées, selon les médias.

Les responsables ont déclaré que le typhon lent pourrait ajouter aux précipitations et aux risques d’inondation dans la région sud où des nuages ​​​​de pluie denses ont été bloqués.

À Taïwan, plus de 600 habitants des comtés de New Taipei, Taoyuan et Hsinchu ont été évacués vers des abris samedi au milieu des fortes pluies et des vents violents, selon l’agence de presse centrale de l’île.

Le typhon a provoqué un glissement de terrain dans le comté de Miaoli et a soufflé sur une centaine d’arbres en bordure de route. Environ 40 vols et plus de 100 services de ferry à travers Taïwan ont également été annulés samedi.