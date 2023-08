Typhon Doksuri: Au moins 11 morts à Pékin alors que de fortes pluies provoquent des inondations et forcent des milliers de personnes à quitter leurs maisons | Nouvelles du monde

Au moins 11 personnes sont mortes à Pékin après l’une des plus fortes tempêtes à avoir frappé le pays depuis des années.

Des dizaines d’autres manquent à l’appel Chinois capitale en raison de jours de fortes pluies, apportées par les restes du typhon Doksuri, qui a transformé les routes en rivières.

Il a provoqué des inondations généralisées dans le nord de la Chine et forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer dans plusieurs villes, dont Pékin.

Des voitures submergées après la tempête à Pékin



Lundi soir, la ville avait fermé plus de 100 routes, suspendu certains services ferroviaires souterrains et aériens et évacué plus de 52 000 personnes de leurs maisons.

Bien que la tempête s’affaiblit à mesure qu’elle se déplace vers l’intérieur des terres, les autorités ont averti qu’il existe un risque de nouvelles inondations.

Des orages et des vents violents sont prévus pour Pékin mardi, ainsi que pour la ville voisine de Tianjin et la province du Hebei, a indiqué la chaîne de télévision publique CCTV.

Les voitures sont partiellement submergées en raison des fortes pluies et des inondations à Pékin, en Chine





Des gens se rassemblent près d’une route effondrée dans le district de Mentougou, dans l’ouest de Pékin. Photo : AP





Photo : AP





Les précipitations de ces derniers jours ont dépassé les records d’une violente tempête en juillet 2012, lorsque la ville a enregistré 190,3 mm (7,5 pouces) de pluie en une journée.

Pékin a enregistré une moyenne de 260 mm (10,2 pouces) de précipitations de samedi à lundi matin, le réservoir de Changping Wangjiayuan enregistrant la plus grande lecture à 738,3 mm (29 pouces).

Image:

Une rivière Yongding en crue inonde les berges près du parc Shougang. Photo : Kyodo via AP





Image:

Défenses contre les inondations dans un quartier de Pékin





Au sud de Pékin, dans la province du Hebei, une station météorologique locale a déclaré que les précipitations s’élevaient à 1 003 mm (3,3 pieds) sur la période de trois jours de samedi à lundi – plus que la quantité normalement observée sur six mois. Les précipitations dans la province sont en moyenne de 605 mm (1,9 pi) par an.

Doksuri a également provoqué des inondations généralisées dans la province côtière du sud-est du Fujian la semaine dernière, chassant 562 000 personnes de leurs maisons et détruisant plus de 18 000 maisons.