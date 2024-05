Types, risques, comment rester en sécurité

Les tiques sont en mouvement ce printemps, et faites attention : leur activité augmente à mesure que le climat change. Les hivers doux et la chaleur estivale signifient une saison des tiques plus longue avec un début précoce, d’après les experts. Cette année, le Michigan a connu une activité de tiques en mars, plus tôt que le pic habituel.

Alors que la saison des tiques s’installe dans le Michigan, jetons un coup d’œil aux arachnides parasites et à ce que vous devez savoir pour vous protéger des maladies liées aux tiques cette saison.

Saison des tiques

L’activité des tiques dans le Michigan augmente généralement entre avril et septembre, pendant les mois les plus chauds. Cependant, la saison des tiques a commencé plus tôt que d’habitude cette saison, y compris l’activité hivernale, en raison du temps hivernal doux. Plusieurs types courants de tiques peuvent être trouvés dans le Michigan cette saison, notamment :

Tique américaine du chien : Actif de mai à novembre dans les forêts et les zones herbeuses du Michigan.

Actif de mai à novembre dans les forêts et les zones herbeuses du Michigan. Tique à pattes noires : Présent sur la végétation forestière basse et le long des sentiers humains et animaux dans tout l’État.

Tique étoile solitaire : Parfois présent dans les zones boisées et herbeuses du Michigan.

Parfois présent dans les zones boisées et herbeuses du Michigan. Tique de la marmotte : Également connue sous le nom de tique de la marmotte, on la trouve souvent sur les animaux domestiques à proximité des tanières de mouffettes et de marmottes dans tout l’État.

Tique brune du chien : Survit et se reproduit à l’intérieur et associé aux chenils, aux abris et aux installations d’élevage. Occasionnellement présent en l’état.

Les risques

Le Michigan abrite plus de 20 espèces de tiques et certaines peuvent transmettre des bactéries, virus ou parasites dangereux, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan. Chaque catégorie de types de tiques courants présente des risques de morsure des humains et des animaux, transmettant potentiellement de telles infections à leurs victimes.

Les tiques, qui vivent en se nourrissant du sang des mammifères et des oiseaux, propagent généralement la maladie de Lyme, ainsi que des maladies plus rares telles que la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, le virus de la tique du chevreuil, l’anaplasmose, etc.

Comment rester en sécurité

Prévenir les piqûres de tiques peut garantir que vous et vos animaux de compagnie ne soyez pas confrontés à des risques d’infection. Suivez ces directives pour éviter les tiques :

Restez sur des sentiers bien entretenus

Évitez les zones d’herbes hautes, de broussailles et de feuilles mortes

Portez des vêtements de couleur claire

Retirez les tiques des vêtements avant de rentrer à l’intérieur

Prendre une douche peu de temps après être rentré à l’intérieur

Utilisez des insectifuges sur les vêtements et la peau

Après une bouchée

Si vous ou votre animal êtes piqué par une tique, vous pouvez prendre certaines mesures pour prévenir une nouvelle infection. Retirez la tique avec une pince à épiler fine, en la saisissant près de la peau. Retirez la tique avec la pince à épiler, en appliquant une pression uniforme. Désinfectez la zone de la morsure avec de l’alcool à friction ou de l’eau et du savon après le retrait.