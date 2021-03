Le diabète est une maladie grave. Pour le type 1, l’insuline et d’autres médicaments peuvent aider les individus à gérer les symptômes et à mener une vie normale. Bien qu’il puisse exister un lien héréditaire pour les deux types de diabète, les risques de diabète de type 2 peuvent être réduits et gérés en adoptant un mode de vie sain et en faisant régulièrement de l’exercice. Toute personne ayant un diagnostic de prédiabète devrait faire des choix de mode de vie sains pour éliminer le risque de développer un diabète de type 2.

