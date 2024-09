Types de maladie d’Alzheimer et comment les choix de vie et l’exercice régulier peuvent aider à réduire les risques

Types de démences dégénératives

• Maladie d’Alzheimer : la forme la plus courante, caractérisée par une perte de mémoire et une déclin cognitif . • Démence frontotemporale : implique des changements de personnalité et de comportement, affectant les lobes frontaux et temporaux du cerveau. • Démence à corps de Lewy : implique une perte de mémoire ainsi que des hallucinations, des troubles du sommeil et des déficiences motrices. • Démence liée à la maladie de Parkinson : associée à des problèmes de mouvement, fréquemment observée chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. • Démence vasculaire : résulte d’une réduction du flux sanguin vers le cerveau, souvent causée par des accidents vasculaires cérébraux ou d’autres problèmes vasculaires

À l’échelle mondiale, environ 55 millions de personnes souffrent de démenceavec 70 % de ces cas liés à La maladie d’Alzheimer. La maladie d’Alzheimer est un type de démence dégénérativece qui signifie qu’elle s’aggrave progressivement au fil du temps. Elle affecte principalement la mémoire récente, l’orientation et les fonctions visuospatiales.

Causes réversibles de la démence

Toutes les démences ne sont pas irréversibles. Certains cas sont provoqués par des maladies telles que :

• Carence en vitamines B12 et B1

• Hypothyroïdie

• AVC légers

• Encéphalite et vascularite auto-immunes

• Infections ou tumeurs cérébrales

Ces conditions doivent être écartées par des évaluations neurologiques détaillées avant de diagnostiquer une démence dégénérative.

Progression de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer évolue lentement, provoquant une dégénérescence des cellules cérébrales et une perte des connexions synaptiques. Les symptômes peuvent inclure :

• Égarer fréquemment ses effets personnels

• Poser les mêmes questions à plusieurs reprises

• Se perdre dans des endroits familiers

• Difficulté à effectuer plusieurs tâches à la fois ou à suivre des séquences d’activités

• Changements de comportement

À mesure que la maladie progresse, les personnes deviennent complètement dépendantes et alitées.

Causes de la maladie d’Alzheimer

• Influences environnementales

• Prédispositions génétiques (bien que celles-ci soient rares)

• Facteurs liés au mode de vie

Choix de style de vie pour réduire le risque de maladie d’Alzheimer

Régulier Exercice

Des études scientifiques démontrent que le maintien d’un mode de vie sain et physiquement actif peut réduire considérablement le risque de démence.

Exercices d’étirements et mouvements articulaires

Postures de yoga et techniques de respiration faciles

Marche, jogging, vélo, natation ou exercices d’amplitude de mouvement

Essayez de marcher 30 à 45 minutes par jour dans un endroit sûr et ouvert pour améliorer votre santé générale et réduire le risque de démence.

L’exercice régulier crée une harmonie entre le corps et l’esprit, et la physiothérapie peut être adaptée aux besoins individuels et aux conditions coexistantes.

Alimentation saine

• Incluez des glucides, des protéines, des lipides, des fibres et des micronutriments en quantité adéquate dans vos repas.

• Des fruits frais, des légumes, des fruits secs et une bonne hydratation sont essentiels.

• Évitez les régimes extrêmes ou exotiques. Une alimentation modérée et variée est l’approche la plus efficace pour une bonne santé à long terme.

Gestion des problèmes de santé chroniques

• Suivez les directives recommandées à l’aide d’un régime alimentaire, d’exercices et de médicaments.

• Évitez la consommation excessive d’alcool, de tabac et de drogues.

• Révisez régulièrement vos médicaments sur ordonnance avec votre médecin pour éviter les effets indésirables.

• Gérer les problèmes physiques comme la perte de vision ou d’audition, les troubles de la thyroïde ou l’arthrite pour assurer une bonne santé générale.

Santé mentale et bien-être émotionnel : les troubles psychologiques tels que l’anxiété, la dépression ou l’inadaptation sociale peuvent accélérer le déclin cognitif.

Sommeil adéquat : le manque de sommeil a été associé au déclin cognitif, tandis qu’un sommeil réparateur soutient la mémoire et la fonction cérébrale.

Stimulation mentale : Des activités telles que les mots croisés, le Sudoku, le dessin, la peinture, la musique, la danse, la lecture et l’écriture peuvent renforcer les connexions synaptiques et améliorer la communication entre les différentes parties du cerveau.

Engagement social

• Assistez à des réunions sociales, à des événements religieux et passez du temps avec votre famille et vos amis.

• Les relations sociales maintiennent l’esprit engagé, améliorant la fonction cérébrale et prévenant la dégénérescence.

État d’esprit positif et santé émotionnelle : adoptez le pardon, la paix et la joie dans la vie de tous les jours pour améliorer votre bien-être général.

Objectifs et buts de vie : Une approche ciblée et disciplinée de la vie favorise non seulement la santé cognitive, mais réduit également le risque d’autres maladies.

La maladie d’Alzheimer et d’autres démences posent d’importants problèmes de santé à l’échelle mondiale, mais l’adoption d’un mode de vie sain, d’exercices physiques réguliers, d’un engagement mental et d’un équilibre émotionnel peut réduire considérablement le risque. Le maintien de la santé cérébrale et générale grâce à ces stratégies offre l’espoir de prévenir le déclin cognitif et d’améliorer la qualité de vie.

(Dr. Parul Dubey, consultant en neurologie, hôpital Manipal, Goa)