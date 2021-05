Une des conditions de base pour un son musical adéquat est un haut-parleur de bonne qualité. Les clients peuvent choisir parmi une large gamme de types de haut-parleurs, et chacun peut trouver le périphérique audio idéal pour chaque application.

Qui devrait choisir quel type d’enceinte?

Lors du choix des enceintes, nous devons d’abord considérer dans quel but nous voulons les utiliser. Un type différent est requis pour un système de cinéma maison, et un type différent est requis s’il est destiné à un usage professionnel.

Les systèmes de cinéma maison se composent d’un ensemble à cinq canaux, nécessitant 2 à l’avant, 2 à l’arrière, 1 au centre et un subwoofer.

L’enceinte centrale est la plus importante pour les systèmes de cinéma maison. Les subwoofers les plus courants sont le bass reflex et le subwoofer de type fermé.

Les boîtiers Reflex sont plus abordables, plus bruyants et nécessitent moins d’énergie d’un amplificateur intégré que les modèles fermés. Les sons graves intenses ne peuvent être émis que par les subwoofers.

Pour écouter de la musique, nous recommandons des caissons de basses à système fermé.

Les amplificateurs de haut-parleurs sont classés en différentes classes, avec des subwoofers reflex généralement caractérisés par «AB» et des subwoofers fermés par des amplificateurs de classe «D» à haut rendement et hautes performances.

Les subwoofers et haut-parleurs les plus sérieux ont également une correction acoustique de la pièce et une télécommande.Il existe à la fois des enceintes actives et passives.

Les haut-parleurs actifs ont un amplificateur intégré.

Si vous recherchez des enceintes pour le mixage et le mixage du son, vous pouvez rechercher plusieurs types de modèles.

Avec les haut-parleurs sans fil Bluetooth, vous pouvez facilement vous connecter à vos appareils.

Ces systèmes audio sont portables, nous pouvons donc les emporter partout avec nous.

L’inconvénient des haut-parleurs sans fil est que si la connexion sans fil n’est pas stable, la connexion entre la source audio et les haut-parleurs peut être perdue.

Le matériau des haut-parleurs est également important. Le boîtier en MDF ou en contreplaqué est de la plus haute qualité. La matière première du boîtier du haut-parleur est importante car la résonance générée par le haut-parleur doit être minimisée.

Le matériau pozdorja n’est pas le plus approprié pour cela.

Dans un studio de sonorisation, choisissez très soigneusement le type d’enceintes à acheter.

Si vous ne savez pas quel produit du fabricant emporter chez vous, rassemblez des informations à ce sujet sur Internet.

L’enceinte Bluetooth JBL Flip 4 est un accessoire idéal pour les ordinateurs et les téléphones portables.

Pour les systèmes de cinéma maison, nous recommandons le caisson de basses actif Dali Epicon 8 ou Klipsch R-120SW. Prenez soin de l’acoustique idéale !

Une fois que nous avons acquis les enceintes de nos rêves, assurez-vous d’examiner l’acoustique de cette pièce.

Nous pouvons également confier à des experts des mesures acoustiques afin de déterminer avec une précision totale où, combien et quel type d’éléments acoustiques doivent être placés.

Peu importe combien nous dépensons beaucoup pour les meilleurs haut-parleurs, si le son surround est mauvais, nous serons déçus en écoutant.

Les sons sont réfléchis par les murs, les plafonds, les fenêtres et les surfaces de plancher, créant des interférences et des échos.

Le son de la musique ou des films se détériore également considérablement dans la pièce réverbérante.

Le son désagréable peut provoquer des maux de tête, et après une écoute prolongée, nous pouvons ressentir une fatigue auditive.

Pour faire de nos appareils audio une véritable expérience, éliminons les reflets gênants.

Les surfaces dures, grandes et plates de propriétés construites à l’aide de matériaux de construction traditionnels sont incapables d’absorber les sons dans la gamme la plus profonde.

À l’aide d’éléments acoustiques spécialement développés à des fins acoustiques, nous pouvons résoudre le traitement acoustique des pièces.

Éléments acoustiques

Les panneaux insonorisants et diffuseurs en bois de haute qualité ou en meubles stratifiés assurent un son propre et harmonieux.

Intégré dans la structure en bois dur des panneaux insonorisants, il y a du coton acoustique, qui est totalement inoffensif pour la santé et a une capacité d’absorption acoustique extrêmement efficace.

Placés sur les murs et les plafonds, ils absorbent les sons indésirables et les convertissent en énergie thermique.

Ces produits sont fabriqués à partir de matières premières à haute densité, poreuses et flexibles. La mousse de polystyrène bon marché ou la mousse plastique ne convient pas pour absorber les sons plus profonds en raison de sa structure.

En plus, ils ne sont même pas beaux, ils défigurent les intérieurs.

Nous pouvons même fixer des absorbeurs de bruit photographiques imprimés aux murs, ils ne sont pas seulement pratiques, ce sont aussi des décorations esthétiques pour la maison.

La plupart des sons profonds se rassemblent dans les coins, utilisez des pièges à basse d’angle pour les gérer. Devant les surfaces des fenêtres, nous pouvons améliorer l’acoustique avec des rideaux insonorisés tissés denses et épais. N’oubliez pas le sol!

Les tapis insonorisants et acoustiques peuvent également absorber 20 à 30 décibels de son par rapport aux tapis traditionnels.

Les éléments diffuseurs sont réalisés par des calculs mathématiques précis, grâce à la surface irrégulière, les panneaux diffuseurs couvrent toute la bande passante et les sons sont uniformément répartis dans l’espace. Sans élément diffuseur, les sons sont réfléchis dans une même direction concentrée, ce qui nuit au son.

Des éléments insonorisants et diffuseurs sont également nécessaires pour un acou parfait stics.

Monte le volume!

Lorsque vous examinez les offres d’enceintes, gardez à l’esprit que l’enceinte la plus grosse et la plus chère ne produit pas toujours le meilleur son! Un aspect important est la taille, la forme et les caractéristiques acoustiques d’une pièce, d’une salle de cinéma ou d’un studio donné.

N’emballez pas une petite pièce pleine d’enceintes surdimensionnées et puissantes.

Bien sûr, l’inverse est également vrai, dans les grandes pièces, plus de puissance est nécessaire pour un son optimal.

Ajustez le type, la taille et les performances des enceintes en fonction de la taille de la pièce.

Il est conseillé de se rendre au magasin en personne avant d’acheter, où vous pourrez essayer les enceintes. (Cependant, le son ressenti dans le magasin ne fait pas toujours autorité, car nous l’utiliserons dans un endroit complètement différent plus tard.)

Le son parfait est basé sur la dynamique, le volume et un matériau sonore clair et sans distorsion.

Dans les studios, la prise de son ou le matériel mixé ne sonnera bien dans les autres pièces que si l’acoustique du studio était adéquate lors de l’enregistrement / mixage! Les paramètres post-numériques peuvent légèrement améliorer la qualité sonore.

Ne vous précipitez pas pour acheter un haut-parleur et assurez-vous de fournir un traitement acoustique des pièces.