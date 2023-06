Types de connexion Internet expliqués – Crumpe

Les vitesses et les prix sont les facteurs les plus importants lors du choix du meilleur fournisseur d’accès Internet pour votre maison, mais il y a autre chose que vous voudrez également prendre en compte : le type de connexion. Il est facile d’oublier ou peut-être même de ne pas savoir quelle technologie un fournisseur utilise, mais cela pourrait faire toute la différence en termes de vitesse, de fiabilité et de disponibilité.

Le service Internet à domicile utilise des connexions filaires ou sans fil. Les types de connexion filaire, comme dans un fil qui est connecté directement à votre domicile, comprennent la fibre optique, le câble coaxial et l’Internet en cuivre (ou DSL). L’Internet par satellite, le sans fil fixe et l’Internet domestique 5G de plus en plus populaire complètent vos options potentielles d’Internet sans fil.

Alors, quelle est la différence entre eux tous? Ce guide vous guidera à travers les différents types de connexions Internet qui peuvent être disponibles dans votre région, leur fonctionnement et les limitations auxquelles vous pouvez vous attendre. Les types de connexion sont répertoriés dans l’ordre du plus recommandé au moins recommandé.

Internet fibre : Le meilleur, mais avec une disponibilité limitée

Internet par fibre optique fait référence à une connexion qui arrive à votre domicile via de longs brins fins (fibres) de verre ou de plastique. Les FAI envoient des données le long de ces fibres sous forme de signaux lumineux, et le résultat est une vitesse et une fiabilité supérieures aux autres types de connexion.

La fibre optique peut offrir des vitesses de téléchargement aussi rapides que 10 gigabits (10 000 mégabits par seconde) ou plus – assez rapides pour télécharger un film de deux heures en HD en moins d’une minute – mais vous êtes susceptible de trouver des vitesses de téléchargement maximales environ 1 000 Mbps de la plupart des fournisseurs de fibre optique. Les vitesses de téléchargement, qui sont particulièrement importantes lorsque vous travaillez et apprenez à domicile, sont également beaucoup plus rapides avec le service de fibre optique et reflètent généralement les vitesses de téléchargement.

Le prix des plans ultrarapides peut facilement vous coûter 100 $ ou plus par mois, mais la plupart des fournisseurs proposent également des vitesses plus lentes (si des vitesses de 100 à 1 000 Mbps peuvent être envisagées lent) niveaux de vitesse pour 40 $ à 90 $ par mois. D’autres types de connexion peuvent présenter des prix de lancement légèrement inférieurs, selon les fournisseurs disponibles dans votre région, mais si vous tenez compte des vitesses que vous obtenez pour le prix que vous payez, vous trouverez probablement le meilleur rapport qualité-prix avec Internet par fibre.

La disponibilité est le seul véritable inconvénient de la fibre. Poser suffisamment de câbles à fibres optiques pour connecter des villes et des régions entières est un énorme défi logistique, et avec beaucoup de concurrence et de bureaucratie à surmonter, il a été lent pour l’un des principaux fournisseurs de services d’étendre la couverture aux zones mal desservies. Par conséquent, l’Internet par fibre n’est disponible que pour environ 38 % des ménages américains et principalement ceux des zones urbaines, selon la Commission fédérale des communications.

Fournisseurs d’accès Internet par fibre notables

L’Internet par câble offre une connexion à votre domicile via un câble coaxial en cuivre – le même que la télévision par câble traditionnelle. Taylor Martin/Crumpe

Internet par câble : votre connexion standard

L’Internet par câble n’a pas le potentiel de pleine vitesse et la fiabilité du service de fibre optique, mais il est beaucoup plus largement accessible. Le câble est l’un des types de connexions Internet les plus courants – disponible pour près de 90% des foyers américains – et vous le trouverez souvent associé à des forfaits TV. Cela a du sens, car l’Internet par câble utilise les mêmes connexions coaxiales que la télévision par câble.

Bien qu’il ne soit pas aussi rapide que l’Internet par fibre, le service Internet par câble reste l’un des types de connexion les plus rapides. La plupart des câblodistributeurs offrent une variété d’options de vitesse, y compris un plan gigabit avec des vitesses de téléchargement d’environ 940 Mbps. Cependant, les vitesses de téléchargement sont une histoire bien différente, car peu de fournisseurs d’accès Internet par câble offrent des vitesses de téléchargement supérieures à 50 Mbps. La fiabilité de la vitesse peut également être un problème avec l’Internet par câble, car le type de connexion est sensible à la congestion du réseau et aux vitesses ralenties, en particulier pendant les heures de pointe.

Les prix de l’Internet par câble varient considérablement d’un fournisseur à l’autre, mais le câble est, pour la plupart, l’un des types de connexion Internet les plus abordables. Vous pouvez obtenir une connexion haut débit auprès de fournisseurs tels que Cox, Mediacom et Xfinity à partir d’environ 30 $ par mois. Spectrum, un autre grand nom de l’Internet par câble, a un prix de départ plus élevé d’environ 50 $ par mois, mais est livré avec des vitesses de téléchargement maximales de 300 Mbps.

Fournisseurs d’accès Internet par câble notables

Ce routeur mobile portable Netgear Nighthawk prend un signal 5G entrant et le diffuse sous forme de réseau Wi-Fi que vos appareils à proximité peuvent utiliser pour se connecter. Si vous le connectez à un routeur Wi-Fi dédié, la connexion peut couvrir une zone plus large. Net Gear

Internet domestique 5G : une alternative sans fil en plein essor

L’Internet mobile est en grande partie conçu pour votre téléphone, mais à mesure que la technologie s’améliore et que les vitesses augmentent – en particulier avec l’émergence de la 5G – les connexions mobiles deviennent plus pratiques pour une utilisation Internet à domicile.

Avec ce type de connexion Internet, un opérateur de téléphonie mobile tel qu’AT&T, T Mobile ou Verizon envoie des signaux 5G dans toutes les directions. Beaucoup sont captés par les téléphones portables, mais pour l’Internet domestique, un routeur reçoit ces signaux et les transforme en une connexion domestique. C’est un excellent moyen d’obtenir le haut débit sans avoir besoin de faire fonctionner une ligne jusqu’à votre domicile ou, dans certains cas, de traiter avec les entreprises qui exploitent ces lignes – les FAI sont connus pour leurs faibles taux de satisfaction de la clientèle.

Si vous vivez dans une ville ou une autre zone dotée d’une infrastructure cellulaire solide, vous pourrez peut-être vous connecter en 5G, avec des fournisseurs comme Verizon offrant des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps. Vous trouverez également des forfaits Internet cellulaires qui utilisent LTE, la génération précédente de technologie, ou une combinaison de LTE et 5G.

Lorsque vous magasinez pour l’Internet mobile à usage domestique, il est probable que vous n’ayez qu’un ou deux plans à choisir avec un tarif forfaitaire pour toutes les vitesses disponibles à votre adresse. T-Mobile propose un seul forfait 5G (50 $ par mois pour des vitesses de téléchargement allant de 72 à 245 Mbps), tandis que Verizon en propose deux (50 $ ou 70 $ par mois pour des vitesses de téléchargement allant de 85 à 300 Mbps ou de 300 à 1 000 Mbps, respectivement).

Fournisseurs Internet cellulaires notables

Internet sans fil fixe : également sans fil, mais avec quelques conditions

Une autre option Internet sans fil, mais qui peut comporter plus d’étapes et d’équipements tout en offrant des vitesses plus lentes et moins de données, est le sans fil fixe. Semblable à la 5G, les fournisseurs de services sans fil fixes envoient des signaux Internet par voie hertzienne. Mais contrairement à la 5G, vous aurez besoin d’un récepteur monté avec une ligne de visée directe vers la tour la plus proche pour recevoir ces signaux. Collines, arbres, bâtiments ou autres obstacles à proximité, ils peuvent fausser ou carrément bloquer votre connexion.

Les vitesses Internet sans fil fixes varient souvent de 5 à 50 Mbps. De nombreuses variables peuvent affecter la qualité du signal entrant, y compris la distance par rapport à une tour locale, de sorte que vos vitesses disponibles peuvent varier. Quelles que soient les vitesses que vous pouvez obtenir, attendez-vous à un tarif forfaitaire ou à environ 50 $ par mois. Les forfaits sont également généralement assortis d’un plafond de données mensuel de 200 à 300 Go, selon le fournisseur.

Bien que le sans fil fixe ait traditionnellement été une option Internet rurale, le type de connexion se développe rapidement dans les zones métropolitaines grâce à des fournisseurs tels que Google Fiber et Starry Internet. Au lieu de transmettre des services à des résidences individuelles, ces fournisseurs envoient des signaux Internet à des bâtiments entiers, comme un complexe d’appartements, puis exécutent le service à des unités individuelles via un câble Ethernet. Ces fournisseurs sont capables de fournir des vitesses beaucoup plus rapides que le service sans fil fixe traditionnel avec des vitesses gigabit disponibles dans certaines zones.

Principaux fournisseurs d’accès Internet sans fil fixe

Internet DSL : adapté aux zones rurales

DSL (c’est-à-dire « ligne d’abonné numérique ») est une connexion fixe la plus populaire dans les zones sans accès à Internet par câble ou par fibre. Avec DSL, votre connexion à Internet passe par des lignes téléphoniques en cuivre. il est similaire au service d’accès à distance à cet égard, mais le DSL est nettement plus rapide que l’accès à distance et n’immobilisera pas votre ligne téléphonique.

Internet DSL est le meilleur pour ceux des communautés rurales à la recherche d’une connexion Internet quelque peu fiable et abordable. Bien qu’il soit à la traîne par rapport à presque tous les autres types d’Internet – seulement environ 42 % des personnes éligibles au service DSL peuvent obtenir des vitesses haut débit, défini par des téléchargements minimum de 25 Mbps et des téléchargements minimum de 3 Mbps – il peut s’agir d’une alternative moins chère et parfois plus rapide à l’Internet par satellite. Étant donné que le DSL utilise les lignes téléphoniques existantes pour fournir le service, la disponibilité est élevée et les fournisseurs peuvent maintenir des prix relativement bas.

Fournisseurs Internet DSL notables

Avec Internet par satellite, votre connexion provient de satellites équipés de radio en orbite terrestre. Vous aurez besoin d’une parabole pour recevoir le signal. Eric Mack/Crumpe

Internet par satellite : souvent un dernier recours

L’Internet par satellite est le type d’Internet le plus largement disponible car il ne repose pas sur une infrastructure au sol comme des câbles, des tours cellulaires ou des connexions d’antenne en visibilité directe. Au lieu de cela, vous utiliserez une parabole montée pour vous connecter à des satellites géostationnaires en orbite à des kilomètres au-dessus de votre tête. Si vous avez une vue dégagée du ciel du sud, il y a de fortes chances qu’un fournisseur de satellites soit prêt à installer une parabole et à vous offrir un service, moyennant un prix.

En moyenne, les fournisseurs d’accès Internet par satellite d’aujourd’hui offrent des vitesses qui varient généralement de 12 à 100 Mbps. Dans la plupart des cas, cela en fait une option appropriée pour les petits ménages qui souhaitent diffuser des vidéos, naviguer sur Internet et mettre à jour les médias sociaux.

Nouveaux fournisseurs de satellites, à savoir Le réseau Starlink d’Elon Muskqui a commencé expansion des services dans certaines régions ces dernières années et le projet Kuiper d’Amazon – sont promettant d’augmenter ces vitesses en utilisant des satellites en orbite terrestre basse plus proches du sol. Cela signifie que le signal n’a pas besoin de voyager aussi loin, ce qui réduit également la latence ou le décalage.

Une concurrence accrue dans le secteur de l’Internet par satellite peut aider à réduire les coûts pour le consommateur. Actuellement, l’Internet par satellite est de loin le type de connexion Internet le plus cher. Les prix de départ de l’Internet par satellite sont d’environ 60 $ par mois, mais c’est pour les vitesses lentes – 25 Mbps max – et les faibles allocations de données. Si vous voulez des vitesses plus rapides ou plus de données, l’Internet par satellite peut rapidement rapporter jusqu’à 150 $ à 200 $ par mois.

Fournisseurs Internet par satellite notables

Trouver le bon service Internet pour vous

Alors, quel type de connexion Internet vous convient le mieux ? Ça dépend de plusieurs facteurs. La première chose à laquelle vous devez penser est votre utilisation typique, et combien de vitesse vous avez vraiment besoin. Si vous envisagez de surfer sur le Web et de consulter uniquement vos e-mails, vous pouvez vous en sortir avec une connexion plus lente, mais les petits ménages avec des utilisateurs qui diffusent des vidéos, jouent à des jeux en ligne ou téléchargent des fichiers pour le travail ou l’école voudront idéalement accéder à des vitesses de téléchargement d’au moins 25Mbps.

Les coûts sont évidemment un autre facteur clé. Certains fournisseurs regrouper leurs différents services pour vous offrir un rabais, mais sachez que les tarifs promotionnels peuvent ne pas durer aussi longtemps que le contrat de service. Dans ce cas, vous paierez plus pour le même service au cours de la deuxième année, par exemple.

En fin de compte, le facteur le plus important est probablement hors de votre contrôle et c’est votre emplacement. Certaines régions des États-Unis ont de nombreuses options pour se connecter, tandis que d’autres n’ont pratiquement aucune option.

Quels que soient les choix qui s’offrent à vous, comprendre les différentes technologies en jeu vous aidera à savoir à quoi vous attendre avant de vous inscrire.