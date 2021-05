Tymal Mills dit que les initiatives visant à rendre le cricket plus inclusif sont plus importantes que la prise d’un genou | Nouvelles de cricket

Tymal Mills dit que les initiatives visant à rendre le cricket plus inclusif créeront un changement plus important que des gestes tels que la prise du genou

Le couturier du Sussex, Tymal Mills, pense que les initiatives visant à rendre le cricket plus inclusif créeront un changement plus important que des gestes tels que la prise d’un genou.

Mills, 28 ans, est ambassadeur de Chance to Shine, une organisation caritative qui vise à donner aux enfants et aux jeunes des écoles publiques et des communautés défavorisées la possibilité de jouer au cricket.

Ebony Rainford-Brent de Sky Sports a également lancé le programme d’engagement afro-caribéen (ACE), qui est devenu un organisme de bienfaisance indépendant en 2020 après avoir reçu un financement important de Sport England.

4:21 Ebony Rainford-Brent parle à Sky Sports News du programme ACE, qu’elle a aidé à mettre en place après avoir attendu de plus en plus impatiente que les autorités introduisent des changements pour améliorer la diversité dans le cricket anglais Ebony Rainford-Brent parle à Sky Sports News du programme ACE, qu’elle a aidé à mettre en place après avoir attendu de plus en plus impatiente que les autorités introduisent des changements pour améliorer la diversité dans le cricket anglais

Les joueurs et le personnel anglais ont pris un genou au début de l’été dernier dans le cadre du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd, mais ont par la suite arrêté la pratique, à la grande frustration de Michael Holding.

Mills, qui est né dans le Yorkshire avec un héritage afro-caribéen, a déclaré à la Association de presse: «Se prendre un genou est un geste puissant et symbolique, mais je pense qu’en réalité ce qui a été révélé l’année dernière est bien plus important, quelles organisations, quels projets ont été élaborés.

«Je pense qu’en particulier étant un homme métis qui est allé à l’école publique, je n’ai pas fait d’études privées, il n’y a pas beaucoup de gens de la même population qui finissent par jouer au cricket.

«Donc, tout ce que je peux faire avec Chance to Shine, je sais qu’Ebony Rainford-Brent a porté son travail avec le programme ACE à un niveau supérieur, ce sont les choses qui sont réellement tangibles et qui font la différence.

Impatient Rainford-Brent veut des progrès rapides de l’ACE Avec le programme ACE pour devenir un organisme de bienfaisance, Ebony Rainford-Brent veut accélérer le changement après s’être impatienté d’attendre que le cricket anglais améliore sa diversité

«Ce qui s’est passé au cours des 12 derniers mois environ, ces organisations, ces programmes sont de plus en plus visibles et, en fin de compte, ce sont les choses qui font réellement la différence sur toute la ligne.

«Nous ne verrons pas beaucoup de changements dans les deux prochaines années, mais j’espère que dans les cinq, 10, 15 et 20 prochaines années, c’est là que vous verrez un réel changement et cela peut provenir de ce qui s’est malheureusement produit l’été dernier. «

Mills jouera pour Sussex dans le Vitality Blast et Southern Brave dans l’édition inaugurale de The Hundred cet été et espère toujours ajouter à ses quatre sélections internationales de l’Angleterre T20 – dont la dernière est arrivée en Inde en 2017 – avec la Coupe du monde T20 de cette année. une cible pour le paceman du bras gauche.

Mills a joué un T20 pour l’Angleterre contre le Sri Lanka en 2016 et trois autres contre l’Inde en 2017

Mills, dont la carrière a été affectée par des blessures, a ajouté: «Je sens que si je suis à mon meilleur, j’aimerais penser que je serais dans cette conversation.

«Je ne suis pas quelqu’un qui aime rester dans un scénario confortable et juste suivre, je veux essayer d’être le meilleur que je peux.

« J’ai des objectifs et des ambitions pour jouer pour l’Angleterre, mais finalement cela commence par mon corps et se termine par mon corps. C’est tout ce sur quoi je me concentre. Si je reste en forme, alors j’espère que ces choses arriveront et sinon, qu’il en soit ainsi.

«Je suis toujours convaincu que lorsque je suis en forme et que je tire, je joue à un niveau élevé. Le corps se sent bien et l’été dernier, je pense que je frappais toujours 93 mph assez régulièrement.

« Je sais que c’est toujours mon atout, mon facteur X en tant que tel. Je ne veux certainement pas perdre ça. Je ne me retiens pas du tout pour préserver quoi que ce soit d’autre. Je sais que je dois encore jouer au bowling rapidement si Je vais réussir. «