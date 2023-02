Tyler West et Molly Rainford de Strictly s’apprêtent à officialiser leur relation après avoir demandé conseil à des amis danseurs professionnels

Les stars de STRICTLY Tyler West et Molly Rainford devraient officialiser leur relation après que Tyler ait demandé conseil à ses amis danseurs professionnels.

Smitten Kiss FM DJ Tyler, 26 ans, a demandé aux pros de Strictly Kai Widdrington et Neil Jones des conseils sur son prochain mouvement avec la chanteuse Molly, 22 ans.

Instagram

Cela survient alors que Tyler, 26 ans, a demandé conseil à des amis sur son prochain déménagement avec le chanteur, 22 ans.[/caption]

Ils ont été entendus en train de discuter dans un bar de Newcastle, où ils participaient à la tournée Strictly.

On dit que Tyler a demandé à Kai et Neil s’ils “expédient” lui et Molly – ce qui signifie qu’ils pensent qu’ils devraient avoir une relation.

Une source qui les a entendus a déclaré: “Il leur a dit:” Est-ce que vous m’expédiez moi et Molly? Je vais lui poser la question.

“L’un d’eux a répondu:” Ouais, nous vous expédions avec Molly.

« Il avait un grand sourire sur son visage et semblait très heureux.

“Molly était avec eux le soir après l’un de leurs spectacles à Newcastle.”

Au cours de leur soirée mercredi dernier, certaines des célébrités et des danseurs de Strictly ont apprécié des shots de tequila, des verres de vin, des pintes de bière blonde et du gin tonic – avec quelques-uns s’en tenant au Diet Coke et au thé à la menthe poivrée.

Ils ont commencé dans le bar du Gateshead Hilton Hotel avant de se diriger vers le centre-ville de Newcastle au petit matin.

Des rumeurs de romance ont circulé autour de Tyler et Molly pendant des mois après qu’ils aient été vus flirter l’un avec l’autre dans les coulisses d’une remise de prix en octobre.

Et la semaine dernière, The Sun a raconté comment ils étaient devenus “inséparables” lors de la tournée nationale.

Ils se sont rencontrés lors du tournage de la série BBC1 Strictly de l’année dernière.

Tyler était jumelé avec la pro australienne Dianne Buswell, 33 ans. Ils ont été éliminés au cours de la neuvième semaine.

Molly et son pro Carlos Gu, 28 ans, s’en sont mieux sortis en terminant deuxièmes.