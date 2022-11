Tyler West de Strictly rompt le silence après des rumeurs de « querelle » avec le juge Craig Revel Horwood

STRICTEMENT, la dernière victime de Come Dancing, Tyler West, a rompu son silence sur la dure fouille de Craig Revel Horwood à propos de ses hanches.

Les fans de l’émission BBC One ont été convaincus qu’ils avaient repéré une « querelle » entre Tyler et Craig en raison de la remarque de samedi soir.

Bbc

Tyler West a répondu aux rumeurs de « querelle » de Craig Revel Horwood[/caption] Bbc

Le juge Craig a fait une fouille sournoise sur les hanches de Tyler samedi soir[/caption]

Tyler avait exécuté une salsa énergique avec sa partenaire professionnelle Dianne Buswell à Blackpool et avait l’impression qu’ils l’avaient “brisé”.

Cependant, Craig, 57 ans, a plus tard fait un commentaire sournois sur les mouvements de Tyler tout en critiquant son collègue célébrité Will Mellor.

Craig avait dit: “Il y avait tellement de contenu branché, je pense que tu dois aller dans les coulisses et enseigner une chose ou deux à Tyler à ce sujet.”

Tyler, 26 ans, a maintenant eu son mot à dire sur le commentaire de Craig, le qualifiant de “inutile”.

Lors d’une apparition dans l’émission dérivée de Strictly It Takes Two, Tyler a déclaré: “Je veux dire … je ne sais pas à quel point c’était nécessaire.”

Mais lissant toute dispute, il a soigneusement ajouté: «Vous savez quoi, tous les juges, ils font leurs commentaires et je suis tellement reconnaissant de pouvoir danser devant eux et d’avoir leurs commentaires chaque semaine et de travailler avec eux sur le Afficher.

«Ils sont tous absolument incroyables en eux-mêmes et cela en fait partie. Vous l’acceptez et vous grandissez avec et essayez de travailler plus dur.





Malheureusement pour Tyler et Dianne, 33 ans, ils ont été éliminés lors du Strictly Results Show de dimanche soir.

Le couple s’était retrouvé dans la danse aux côtés de la star de CBBC Molly Rainford et de son partenaire Carlos Gu, qui avait joué un jive.

Craig a choisi de sauver Molly et Carlos, ainsi que Motsi Mabuse.

Anton Du Beke a choisi de sauver Tyler et Dianne mais, en tant que juge en chef, Shirley Ballas a reçu le vote décisif et les a envoyés faire leurs valises.

Parlant du résultat, le DJ radio Tyler a admis que lui et Dianne étaient surpris de se retrouver dans les deux derniers.

« La réaction après la danse avec le public qui était là, était comme… les juges étaient debout et nous pensions que nous l’avions brisé. Ça avait l’air vraiment bien !” il admit.

“Voir la réaction de tout le monde à la maison est tout simplement incroyable. Tout le monde avait tellement de choses positives à dire à ce sujet et groovait dans les salons.

Il a ajouté: “Nous avons vraiment tout donné et je n’aurais pas pu faire plus que ça.”

Bbc

Tyler et Dianne pensaient qu’ils avaient « écrasé » leur salsa[/caption] Bbc

Ils ont été renvoyés chez eux après avoir affronté Molly et Carlos lors de la danse[/caption]