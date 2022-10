Tyler West de Strictly révèle que la partenaire du moment terrifiant Dianne “a cessé de respirer” et qu’il a dû la “retenir”

STRICTEMENT Come Dancing’s Tyler West a été terrifié en filmant les résultats de dimanche soir grâce à sa partenaire de danse Dianne Buswell.

Tyler et Dianne ont été un public impressionnant avec leurs routines à haute énergie dans la compétition, et cette semaine n’a pas été différente car ils ont interprété une chanson thème Tango to the Doctor Who.

Tyler et Dianne ont interprété un tango sur le thème de Doctor Who cette année[/caption]

En ce qui concerne les résultats, Dianne a été «retenue» par Tyler alors qu’elle arrêtait de respirer[/caption]

Cependant, lorsqu’il s’agissait de connaître les résultats, Tyler et Dianne ont été laissés en suspens et, par conséquent, sont passés en mode panique alors que les chiffres se resserraient, ce que Tyler a maintenant ouvert.

S’adressant à Jordan Banjo et Perri Kiely sur KISS Breakfast lundi matin, Tyler a révélé que Dianne avait cessé de respirer en attendant de connaître leur sort.

“Honnêtement, c’était tellement éprouvant pour les nerfs, ils l’ont annoncé dans un ordre aléatoire”, a déclaré Tyler à propos de sa longue attente pour savoir qu’il était en sécurité.

“Vous savez quoi? En fait, je tenais Dianne aussi parce qu’elle ne respirait pas et aussi, je ne comprenais pas vraiment les mots qui étaient prononcés, alors j’ai en fait pensé que nous étions dans la danse pendant une seconde chaude.

Heureusement, il allait bien et le couple a été envoyé au spectacle de la semaine prochaine, avec Jayde Adams et Mollie Rainford atterrissant en bas et faisant face à la danse.

“Vous savez ce que c’était fou, j’étais juste aux anges parce que j’ai l’impression que nous en avions assez fait pour tout laisser sur la piste de danse samedi soir”, a déclaré Tyler. “Ouais, c’était juste un peu énervant.”

Jayde et sa partenaire professionnelle Karen Hauer étaient le couple qui a finalement quitté la piste de danse pour de bon samedi soir, dont le thème était de célébrer le centenaire de la BBC.

Le couple avait interprété un sketch Let’s Do It de Charleston à Victoria Wood , mais a affronté Mollie et Carlos sur la piste de danse qui ont exécuté une routine de choix des couples sur le thème de Grange Hill.

Finalement, les juges ont voté à l’unanimité pour sauver Mollie et Carlos, et un Jayde en larmes a été éliminé.

Alors qu’elle disait au revoir, Jayde a dit à Tess Daly: “C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite dans ma vie et je la porterai dans ma tombe, et ce fut un plaisir absolu de travailler avec

tu [Karen] et apprendre tellement de choses qui entreront dans mes propres affaires, dans mon propre travail.





“Tu es l’une des personnes les plus douées avec qui j’ai jamais travaillé Karen. Et tout le monde dans cette émission me l’a dit, quand je t’ai eu, ils ont dit “tu as le meilleur” désolé tout le monde, et je l’ai fait et tu es fantastique, et cela a été un tel honneur.

«Non seulement je dois être sur Strictly Come Dancing, mais je dois avoir Karen Hauer! Vous êtes incroyable, merci pour tout ! J’ai déjà fait des émissions, et rien ne vaut la façon dont cette émission est dirigée.

“C’est une chose incroyable de faire partie d’un artiste, nous sommes tellement pris en charge, et dans cette industrie où tant de gens ne sont pas pris en charge, ce spectacle est incroyable, bravo à tous.”

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Le couple a survécu pour valser un autre jour[/caption]

Dianne et Tyler de Strictly sont devenus connus pour leurs routines à haute énergie[/caption]