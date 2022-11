Tyler West de Strictly révèle la raison déchirante derrière la danse émotionnelle ce week-end

Tyler West de STRICTLY Come Dancing a révélé la raison déchirante derrière sa danse émotionnelle pour ce week-end.

Tyler, 26 ans, et sa partenaire professionnelle Dianne Buswell interpréteront le Paso Doble to Unstoppable d’ES Posthumus lors de l’émission en direct de samedi soir.

Tyler a révélé la raison émotionnelle pour laquelle il faisait le spectacle[/caption] Instagram

Dianne a mis la pression cette semaine[/caption]

Apparaissant aujourd’hui dans son émission KISS FM, le présentateur a déclaré à ses collègues animateurs Jordan Banjo et Perry Keily qu’il faisait l’émission pour sa défunte nan.

Il a dit: “Ma grand-mère la bénisse, elle était ma plus proche et elle n’a jamais pu voir aucun de mes travaux de présentation.

“Strictement c’était son émission préférée, donc à chaque fois que je vais sur cette piste de danse, j’imagine que mamie me regarde.

Il a ajouté: “Elle est décédée avant que j’obtienne mon premier concert de présentation sur CBBC, donc j’ai l’impression que chaque travail que je fais dans cette industrie….

“Vous ressentez ce sentiment de papillon étourdi lorsque la raison pour laquelle vous le faites est plus grande que vous-même et cela signifie que vous pouvez faire quelque chose de complètement différent dans votre foulée et que vous aimez et profitez de chaque seconde, peu importe la difficulté. ”

Et il semble que Tyler prenne cette semaine très au sérieux.

Il a récemment partagé une photo de lui mis à l’épreuve par Dianne, sa prochaine routine nécessitant apparemment du sang, de la sueur et des larmes de sa part pour la série de la BBC.

La partie sueur en particulier qu’il prend très au sérieux, et à 10 heures du matin mardi, alors que les téléspectateurs à la maison n’auraient probablement travaillé qu’une heure, Tyler était trempé de sueur dans le studio de répétition.





Partageant la vidéo sur Instagram, Tyler dégoulinait littéralement alors qu’il regardait la caméra sans impression.

“Ce n’est pas une blague,” dit-il. «La vie de danse n’est pas une blague. VOIR. J’ai seize pierres, c’est pourquoi [I’m so sweaty]!”