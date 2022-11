Tyler West de Strictly révèle ce avec quoi il “se débat” le plus alors qu’il parle d’un entraînement exténuant avec Dianne

La star de STRICTLY Come Dancing, Tyler West, a lancé son plus grand défi lors du concours de danse de la BBC.

Le DJ de la radio – qui est associé à la professionnelle australienne Dianne Buswell – a déclaré que son horaire de travail chargé se heurtait initialement à ses séances d’entraînement exténuantes.

Le DJ de la radio a déclaré qu'il avait consacré son temps à l'émission

Mais la star de Kiss FM, 26 ans, a déclaré qu’il avait maintenant consacré son temps à l’émission et qu’il mettait des heures pour s’assurer une place en finale, Tyler étant convaincu qu’il avait “tous les ingrédients” pour gagner l’émission.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la soirée KISS FM Haunted House, Tyler a déclaré: “Mon emploi du temps ne m’a pas aidé au début du processus, cela ne m’a pas du tout aidé.”

«Donc, la chose la plus difficile a été ma gestion du temps et trouver les heures.

“Mais nous avons trouvé les heures et nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous y consacrer – ce sont des défis différents chaque semaine.”

Tyler a félicité son partenaire professionnel pour avoir amélioré son humeur lorsqu’il se sent épuisé pendant l’entraînement.

“Dianne est comme une énergie entière en soi, imaginez aller au travail et être comme” oh je ne peux pas être dérangé pour ça aujourd’hui “, mais Dianne est une énergie supplémentaire supplémentaire dans la pièce, et je viens de prendre vie, elle est méchante, ” il a dit.

Dianne a fait écho: «Pareil pour Tyler, nos énergies rebondissent l’une sur l’autre.

“Si l’un de nous est un peu fatigué, l’autre donne un coup de pouce et vice versa.”





Malgré son emploi du temps chargé, Tyler s’est envolé pour l’île Maurice pendant deux heures et quarante minutes pour le mariage de son frère le mois dernier.

“C’était très émouvant, c’était dur, mais c’était un moment émouvant parce que mon frère allait se marier et que je devais faire les allers-retours.

“Ils me soutiennent tellement et toute ma famille m’a dit ‘s’il te plaît, reviens et casse-toi sur la piste de danse samedi soir’.”

La star a admis que rien ne l’empêchait de soulever le trophée Glitterball.

Tyler a déclaré: «Le spectacle est bien lancé maintenant.

« Les améliorations et les retours arrivent, les commentaires des juges sont là et nous les prenons en compte.

“J’ai l’impression de devenir une petite danseuse, j’ai vraiment l’impression d’être dans cette zone.”

Parlant de qui est leur plus grande compétition, Dianne a déclaré: “Tout le monde, parce que tout le monde a sa bonne danse une semaine différente, vous ne pouvez littéralement pas le dire.”

“Nous avons tous les ingrédients pour gagner, nous nous entraînons dur”, a déclaré Tyler.

Dianne a accepté et a dit: “Nous serions ravis, nous disons toujours que nous allons faire chaque pas de danse à la fois.”

La paire a également rapidement défendu la juge en chef Shirley Ballas après qu’elle ait été récemment accusée de favoritisme.

Tyler a déclaré: «J’ai l’impression que les juges sont tous incroyables en soi, ils ont tous leurs propres capacités et compétences sur ce sur quoi ils se concentrent, et nous prenons en compte leurs critiques constructives, peu importe ce que c’est et peu importe ce qu’il danse. est.

“J’ai l’impression qu’ils nous regardent tous de la même manière et le jugent de cette façon. Je détesterais être à la place du juge, devoir m’asseoir et critiquer chaque couple chaque semaine.

“C’est difficile, tout le monde fait tellement d’efforts et les juges sont incroyables en eux-mêmes et ce qu’ils font.”

Dianne a déclaré: “C’est une juge de première classe et elle sait exactement de quoi elle parle, elle a été partout, et elle sait comment juger et nous respectons ses commentaires.”

Tyler a déclaré qu'il avait «tous les ingrédients» pour gagner le spectacle