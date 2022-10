Tyler West de Strictly Come Dancing révèle sa blessure dans un endroit extrêmement privé

Le favori STRICTEMENT Tyler West dit que sa partenaire de danse professionnelle Dianne Buswell continue de lui donner des coups de pied dans les balles scintillantes.

Le DJ radio de 6 pieds 3 pouces a impressionné par ses mouvements, mais dans les coulisses, il se bat pour suivre le rythme de Dianne.

Tyler a déclaré au Sun : « J’ai reçu des coups de pied dans mes boules dorées tellement de fois, je ne peux pas vous le dire !

«Vous traversez des épreuves et des tribulations, des choses sont meurtries qui ne devraient peut-être pas l’être, mais ce sont les dangers de faire strictement.

« J’ai détruit mon corps. Je ressens la pression.

« Dianne est comme mon sergent instructeur parce que son mot préféré est « encore ».

«Elle me laisse reprendre mon souffle, puis me fait creuser plus profondément et recommencer la routine.

« Je pense que cela a amélioré mon endurance. Mais les physios Strictly sont au-dessus de mes soins.

« J’ai aussi eu une séance dans une chambre cryogénique. Je déteste le froid mais ça aide à la récupération musculaire et j’en aurai besoin pour survivre.

L’animateur de Kiss FM, 26 ans, a mis son corps à l’épreuve plus que la plupart de ses rivaux dans l’émission de danse de la BBC.





Il a couru le marathon de Londres un jour après avoir exécuté son jive et cette semaine, il a parcouru 12 000 milles pour se rendre au mariage de son frère à Maurice pendant seulement trois heures avant de retourner en Grande-Bretagne.

Mais après avoir obtenu 37 points le week-end dernier, Tyler tient à maintenir son élan.

Et il dit que Dianne, 33 ans, qui sort avec son partenaire célèbre de 2018, Joe Sugg, vise les meilleures notes.

Tyler a expliqué : « Elle sait que je peux faire mieux.

«Dianne manifeste un 40. Elle croit que ça va arriver.

« Je veux dire, ce serait génial, n’est-ce pas ? Ce serait le sentiment le plus surréaliste.

“Je n’aurais jamais imaginé être à la télé en train de faire ces mouvements. Donc, obtenir un score élevé serait fou. Je perdrais la tête, pour être honnête.

« J’ai dit à Dianne que si nous arrivons à la finale, je me teindreai les cheveux en rouge comme les siens.

“Allons mettre le feu à cette piste de danse en tant que deux rousses.”