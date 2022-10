Tyler West de Moment Strictly est entendu appeler Dianne doux surnom après “étincelle” entre eux

STRICTEMENT Come Dancing star Tyler West a été entendu appeler sa partenaire de danse Dianne Buswell un doux surnom.

La présentatrice de radio – qui a été jumelée avec la danseuse professionnelle australienne le mois dernier – l’a appelée “petite fille” après leur danse sur le thème du film ensemble ce week-end.

La paire a séduit les juges avec leur danse à thème cette semaine[/caption]

Les experts en langage corporel ont précédemment déclaré que Tyler et Dianne avaient une « étincelle »[/caption]

Tyler, 26 ans, et Dianne, 33 ans, ont été félicités par les fans pour leur chimie sur la piste de danse – un expert suggérant que le duo avait eu une « étincelle » entre eux.

Alors que le couple montait les escaliers après leur performance, Tyler a utilisé le surnom de “petite fille” en discutant avec Dianne.

« Oui, Tyler ! » Dianne pouvait être entendue crier de joie après avoir reçu les éloges de Shirley Ballas et du jury.

“Nous l’avons fait, petite fille”, pouvait-on entendre dire Tyler alors qu’ils se dirigeaient vers leurs scores dans l’emblématique escalier Strictly.

Cela survient après qu’un expert en langage corporel insiste sur le fait qu’il a repéré une “étincelle” entre une célébrité et son partenaire danseur professionnel, les exposant au risque de la tristement célèbre “malédiction”.

Dianne et Tyler ont été jumelés lors du lancement de Strictly Come Dancing le mois dernier – et ont pris un bon départ.

Les fans sont habitués à voir des partenariats se rapprocher de la concurrence – et dans certains cas, cela les conduit à aimer hors écran.

Commentant leur alchimie, Darren a déclaré au nom de Betfair Bingo : « Instantanément, nous avons vu beaucoup d’émotion et de bonheur authentiques de la part de Tyler et de Dianne lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

«Les deux étaient assez tactiles l’un avec l’autre dès le départ, ce qui aidera évidemment à la maladresse initiale d’apprendre à se connaître au fil des semaines.

“Il y a eu clairement une étincelle initiale, que nous avons vu devenir un élément important dans le succès des couples dansant sur Strictly les années précédentes.

“Tyler et Dianne pourraient utiliser cela à leur avantage pour progresser semaine après semaine.”

On pense que Tyler est célibataire car on ne sait pas publiquement s’il est marié ou a des enfants.

Pendant ce temps, Dianne est joyeusement aimée de Joe Sugg après être tombée amoureuse alors qu’ils étaient en partenariat sur Strictly en 2018.

Darren ajoute que l’interaction initiale entre les couples lors de la soirée de lancement est un moyen utile de savoir comment ils progresseront dans la compétition.

Après avoir révélé qui, selon lui, est le plus à risque d’une sortie anticipée, Darren a ajouté : « La communication verbale et non verbale est la clé du succès pour tout couple.

L’observation du niveau de connexion entre une paire lors de leur première rencontre révèle s’il y a ou non une étincelle instantanée et une base pour qu’une connexion se forme – si elle est présente, cela peut indiquer qui dans la compétition Strictly de cette année pourrait progresser plus rapidement.