Tyler West consacre son temps sur Strictly à la mère du «héros» du NHS

La star de STRICTLY Come Dancing, Tyler West, a consacré son temps sur Strictly à sa mère « héroïne » du NHS.

La star de Kiss FM, 26 ans – qui est associée à la professionnelle australienne Dianne Buswell – est l’une des favorites pour remporter l’émission de cette année.

Aujourd’hui, Tyler West de Strictly a fait une douce dédicace à quelqu’un de spécial dans sa vie[/caption]

La star de la radio a félicité sa mère, Debbie, qui travaille dur[/caption]

Aujourd’hui, le DJ a rendu hommage à sa mère bien-aimée Debbie, alors qu’il se prépare à se rendre sur la piste de danse ce soir.

Tyler a également déclaré qu’il voulait réaliser son “rêve” de rencontrer le danseur professionnel Graziano Di Prima.

S’adressant à The Mirror, il a déclaré: “Toute mon expérience Strictly est à peu près une dédicace à ma mère parce qu’il y avait des moments où nous étions plus jeunes où nous n’avions pas la tâche facile.”

Tyler a expliqué qu’il avait été élevé par sa mère dans un lotissement à Croydon, dans le sud de Londres, après que son père soit parti quand lui et son frère Lewis, 31 ans, étaient enfants.

Il a dit: “Donc, pour moi, être là-bas un samedi soir et faire venir ma mère regarder le spectacle et voir son visage s’illuminer et pouvoir la soutenir de toutes les manières possibles, c’est tout ce que j’aurais pu demander.”

Debbie a travaillé sans relâche tout au long de la pandémie, Tyler ajoutant : « Ma mère me disait à quel point c’était difficile en première ligne. C’était une énorme révélation, mais elle est une héroïne pour ce qu’elle a fait.

Pendant ce temps, hier, Tyler a parlé au Sun de son plus grand défi sur Strictly.

Le DJ de la radio a déclaré que son horaire de travail chargé se heurtait initialement à ses séances d’entraînement exténuantes. avec la partenaire professionnelle Dianne.





Mais il a maintenant consacré son temps au spectacle et met des heures pour s’assurer une place en finale, Tyler étant convaincu qu’il a “tous les ingrédients” pour gagner le spectacle.

S’adressant exclusivement à The Sun lors de la soirée KISS FM Haunted House, Tyler a déclaré: «Mon emploi du temps ne m’a pas aidé au début du processus, cela ne m’a pas aidé du tout.

«Donc, la chose la plus difficile a été ma gestion du temps et trouver les heures.

“Mais nous avons trouvé les heures et nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous y consacrer – ce sont des défis différents chaque semaine.”

Tyler a félicité son partenaire professionnel pour avoir amélioré son humeur lorsqu’il se sent épuisé pendant l’entraînement.

“Dianne est comme une énergie entière en soi, imaginez aller au travail et être comme” oh je ne peux pas être dérangé pour ça aujourd’hui “, mais Dianne est une énergie supplémentaire supplémentaire dans la pièce, et je viens de prendre vie, elle est méchante, ” il a dit.

Dianne a fait écho: «Pareil pour Tyler, nos énergies rebondissent l’une sur l’autre.

“Si l’un de nous est un peu fatigué, l’autre donne un coup de pouce et vice versa.”

Continue strictement ce soir à 19h sur BBC One.

Tyler et Dianne Buswell montent haut sur Strictly[/caption]