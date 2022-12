Tyler Vasey de Prairie Ridge – Section locale de Shaw

L’un des moments les plus légers de la saison de Prairie Ridge est survenu la semaine précédant la demi-finale de classe 6A contre St. Ignatius.

Les entraîneurs des Wolves regardaient la vidéo de la victoire 69-28 de Prairie Ridge sur Harlem et l’un des huit touchés du quart-arrière Tyler Vasey dans un match au cours duquel il a couru pour 481 verges.

L’entraîneur des Wolves, Chris Schremp, a déclaré qu’il semblait que quatre défenseurs avaient une chance d’attraper Vasey, mais il les a dépassés et s’est envolé pour un autre touché. L’un des défenseurs exaspéré posa ses mains sur son casque et secoua simplement la tête.

Vasey a beaucoup fait cela aux défenses cette saison, les laissant dans sa poussière se demandant ce qui s’était passé.

Le senior de 6 pieds et 170 livres a couru pour un record de l’IHSA de 3 887 verges, qui était également le plus élevé du pays, selon MaxPreps. Vasey, qui a couru pour 52 touchés et a aidé les Wolves au match de championnat d’État de classe 6A, est le joueur de football de l’année 2022 du Northwest Herald, sélectionné par le personnel sportif avec la contribution des entraîneurs de la région.

Les verges au sol de Vasey le placent au 13e rang national pour une seule saison, toujours selon MaxPreps. Au cours des semaines 8 à 13 seulement, Vasey a couru pour 2 046 verges et 32 ​​touchés.

Les Wolves devaient battre Crystal Lake South et Crystal Lake Central lors de fusillades au cours des semaines 8 et 9. Ils ont de nouveau battu South au premier tour des séries éliminatoires, Vasey ayant un autre match monstre.

Vasey a eu deux matchs énormes pour battre le record et aider les Wolves à atteindre les demi-finales.

Vasey, qui était également une sélection de la première équipe All-Area au baseball, a répondu à quelques questions de l’écrivain sportif du Northwest Herald Joe Stevenson, qui a découvert que Vasey est un grand fan de Deion Sanders, une ancienne star professionnelle qui a joué au football et au baseball. et pourrait voler sur un terrain de football.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de la saison ?

Vase : Certains de mes souvenirs préférés sont survenus lors des séries éliminatoires. Ce fut une expérience formidable lorsque nous sommes arrivés à l’État. Battre Crystal Lake South était génial lors d’une fusillade et conduire sur le terrain contre St. Ignatius et avoir votre meilleur ami (Brogan Amherdt) botter le panier gagnant est quelque chose de spécial.

Vous étiez coéquipiers avec l’ancien quart-récepteur Taidhgin Trost lorsque vous étiez en deuxième année. Qui gagnerait une course entre vous deux ?

Vase : Personnellement, je crois que je battrais Taidhgin dans une course. Je sais qu’il se dirait lui-même aussi, alors je dois contrer cela.

Comment était-ce d’avoir cette série de matchs en fin de saison et les séries éliminatoires alors que vous obteniez 300 verges par match?

Vase : C’était plutôt cool d’avoir ces matchs en fin de saison avec un tas de verges, mais gagner les matchs était bien mieux. Savoir que vous jouerez une autre semaine est juste un sentiment différent.

Quel est l’un de vos coéquipiers que vous admirez vraiment ?

Vase : Il y a deux enfants dont j’aime beaucoup l’attitude : Nathan Greetham et John Fallaw. Greetham a fait un excellent travail en tant que capitaine et en dirigeant ceux qui l’entouraient. Flaw adorait gagner et adorer la compétition, ce que nous partageons en commun.

Quels sont vos trois films de Noël préférés ?

Vase : J’adore “Christmas Vacation”, “Home Alone” et “The Polar Express”.

Quelle est votre équipe sportive professionnelle préférée ?

Vase : J’aime les ours et les oursons.

Quel est le dernier très bon livre que vous ayez lu ?

Vase : “The Giver”, de Lois Lowry, parce que c’était vraiment différent

Est-il plus difficile de lire une défense ou de frapper une balle cassante ?

Vase : Frapper une balle cassante.

Pouvez-vous dunk un ballon de basket?

Vase : Pas ces derniers temps, mais j’ai eu une mauvaise cheville et je ne veux pas essayer de dunk.

Vous avez pris quelques coups durs lors du match pour le titre d’État de classe 6A contre East St. Louis. Lequel était le pire ?

Vase : Le deuxième coup que j’ai pris au coup d’envoi alors que j’étais à terre a été le pire. J’ai eu un coup de fouet.

Si vous pouviez célébrer des touchés au lycée comme la NFL, que feriez-vous avec vos coéquipiers ?

Vase : Je ne suis pas du genre à faire la fête, mais je demande probablement à tout le monde de se réunir et d’agir comme si on prenait une photo.

Quelle est ta classe préférée?

Vase : J’aime la sociologie. C’est juste une classe intéressante et le professeur (Curt Wadlington) est génial.

Si vous pouviez avoir le maillot rétro d’un athlète, lequel choisiriez-vous ?

Vase : Probablement un maillot Primetime (Deion Sanders).

Avez-vous déjà demandé une carabine à air comprimé officielle Red Ryder, carabine, 200 coups, pour Noël ?

Vase : Je n’ai pas.