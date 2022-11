Tyler Vasey de Prairie Ridge marque 7 touchés et dépasse les 3 000 verges au sol cette saison lors d’une victoire contre Kaneland – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Kaneland a appris rapidement samedi à quel point il est difficile d’arrêter le quart-arrière de Prairie Ridge Tyler Vasey.

“Nous ne pouvons pas reproduire cela à l’entraînement, la vitesse et l’efficacité avec lesquelles ils exécutent cette attaque”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Patrick Ryan. « Nous venons de dire que nous devons essayer de le contenir. Assurez-vous que nous l’emballons, obtenons 11 chapeaux pour le football, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

“Il y a eu des moments où nous l’avons eu sous la main et il a quand même trouvé un moyen de s’en sortir.”

Vasey, comme il l’a été toute l’année, a été difficile à vaincre.

Le QB sournois a perdu deux plaqueurs de Kaneland et s’est libéré pour un score de 46 verges lors du troisième jeu des Wolves après la mêlée, qui n’était que le début d’une autre journée spectaculaire.

Derrière le jeu solide des joueurs de ligne offensifs Angel Rodriguez, Henrik Nystrom, Ethan Goudschaal, Zach Helland et John Fallaw, Vasey s’est déchaîné pour 279 verges et sept touchés pour mener Prairie Ridge, tête de série n ° 2, devant le n ° 7 Kaneland 57-22 dans leur Jeu de deuxième ronde de classe 6A.

Prairie Ridge (10-1) avance pour affronter Grayslake North ou Harlem en quart de finale.

Vasey est entré samedi avec trois matchs consécutifs de 300 verges au sol ou plus. Bien qu’il ait été détenu sous ce numéro contre les Knights, l’aîné des Wolves a franchi une autre étape importante: devenir le huitième joueur de l’histoire de l’État avec 3 000 verges au sol en une seule saison.

Le quart-arrière de Prairie Ridge Tyler Vasey, au centre, célèbre un touché au troisième quart contre Kaneland avec ses coéquipiers Landon Miller, à gauche, et Fernando Rodriguez samedi à Crystal Lake. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Après la performance de samedi, Vasey est passé de la 11e à la 4e place sur la liste de tous les temps de l’État, selon les records de l’IHSA, et compte maintenant 3 114 verges au sol en 11 matchs. TJ Stinde de Lexington est premier avec 3 325 verges en 14 matchs.

Vasey a qualifié d’atteindre 3 000 verges au sol un moment spécial, mais il n’a pas tardé à donner du crédit à ses coéquipiers.

L’arrière Nathan Greetham a couru 75 verges en six courses, préparant le deuxième touché de Vasey avec une course de 43 verges, et le porteur de ballon Luke Vanderwiel a ajouté 29 verges en deux courses, dont un score de 16 verges.

« Je ne pourrais rien faire sans l’O-line, mon [running] dos et bouts serrés », a déclaré Vasey. « Nos arrières bloquent beaucoup dans notre attaque. Nous sommes sortis aujourd’hui et notre devise était : “Achetez-vous une semaine de plus”. « Et je pense que les relations publiques ont fait du bon travail au fil des ans. Nous ne voulions pas passer à côté de cela. »

La pluie et les vents forts tout au long du match ont conduit les Knights (7-4) à courir un peu plus que la normale, bien que le quart-arrière junior Troyer Carlson ait tout de même terminé avec 217 verges sur 17 passes sur 28 avec trois touchés et une interception.

Carlson a évité la pression et a trouvé Dylan Sanagustin à l’arrière de la zone des buts pour un touché de 21 verges pour réduire l’avance de Prairie Ridge à 21-7 dans la dernière minute du premier quart. Il a frappé Aric Johnson (quatre attrapés, 86 verges) dans la foulée pour un touché de 46 verges au deuxième quart qui a porté le score à 28-15, et il a ajouté un score de 10 verges à la dernière seconde à Johnny Spallasso.

Tyler Bradshaw a mené l’attaque en cours d’exécution avec 67 verges en 13 courses. Dom DeBlasio a ajouté 81 verges sur trois attrapés.

Le quart-arrière de Kaneland Troyer Carlson lance une passe contre Prairie Ridge lors du match de samedi. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

“Cela nous a certainement un peu limités”, a déclaré Ryan à propos des conditions difficiles. «Je pensais que Troyer avait fait du bon travail pour y faire face. Si quoi que ce soit, je pense que cela a un peu gâché nos coups de pied. Les conditions sont devenues de pire en pire au fur et à mesure que le match avançait.

« Il y avait beaucoup de bon leadership dans le groupe cette année. C’était aussi un groupe d’enfants difficiles. Des enfants qui ont joué malgré les blessures et qui ne voulaient pas quitter le terrain. »

Spallasso, un senior, a déclaré qu’il était le plus fier de la façon dont Kaneland a fait de grands progrès en matière de défense.

« L’année dernière, nous n’avions pas la meilleure défensive, et nous avons connu une année en baisse », a déclaré Spallasso. «Nous avons tous acheté, sommes revenus pendant l’intersaison et sommes allés travailler, et je pense vraiment que cela s’est manifesté jusqu’à présent. Ils vont être capables de beaucoup de bonnes choses l’année prochaine. Nous avons beaucoup de gars formidables qui reviennent.

Fallaw, l’un des deux plaqués sur la ligne des Wolves, est ravi de se remettre au travail. Les Wolves sont en quart de finale pour la septième fois depuis 2015.

“C’est une autre chance de jouer avec tout le monde et de recommencer”, a déclaré Flaww. « Nous n’aimons pas regarder trop loin devant. Nous pensons une semaine à la fois.