Tyler Vasey de Prairie Ridge fait tourner les têtes pendant la saison record – Shaw Local

Le coordinateur offensif de Prairie Ridge, Joe Terhaar, s’est assis au bureau du dentiste mardi et a été interrogé sur la saison remarquable du quart-arrière des Wolves Tyler Vasey.

“[My dentist] m’a demandé combien de verges Tyler avait parce qu’il en avait entendu parler, et je lui ai dit 3 000 », a déclaré Terhaar. « Il a dit : ‘Dans sa carrière ?’ J’ai dit : ‘Non, non. Cette saison.’ Et il n’y croyait pas.

«Ces types de chiffres sont stupéfiants, et il les accumule si vite. Ce sont comme des numéros de jeux vidéo. C’est incroyable. Ça l’est vraiment.”

Vasey, un senior de 6 pieds et 170 livres, a fait tourner les têtes toute la saison.

Après s’être déchaîné pour 278 verges et sept scores lors d’une victoire 57-22 contre Kaneland la semaine dernière, la star des Wolves entre dans les quarts de finale de classe 6A au troisième rang de tous les temps sur la liste de course d’une saison de l’État, selon les dossiers de l’IHSA.

Les Wolves, deuxième tête de série (10-1), affronteront le n ° 11 Harlem (8-3) à 17 heures samedi à Machesney Park. Prairie Ridge tente d’atteindre les demi-finales pour la cinquième fois en sept saisons.

Vasey traîne Justin Jackson de Glenbard North, actuellement remplaçant des Lions de Detroit, de 43 verges pour le n ° 2 sur la liste, tandis que TJ Stinde de Lexington est le détenteur du record et 197 verges devant Vasey.

Vasey, le leader de la triple option d’attaque des Wolves, a accumulé 3 128 verges en 251 courses (12,5 verges par course) en seulement 11 matchs.

Stinde a terminé la saison 2009 avec 3 325 verges au sol, bien qu’il ait eu 14 matchs pour y arriver avec son équipe atteignant le match de championnat d’État de classe 1A contre Tuscola.

Adversaire Att. Verges DT Moy. Semaine 1 : McHenry (F, 36-28) 16 212 2 13.3 Semaine 2 : Burlington Central (W, 63-28) 26 298 6 11.5 Semaine 3 : Huntley (F, 35-7) 20 211 2 10.6 Semaine 4 : Jacobs (L, 42-35) 19 198 2 10.4 Semaine 5 : Cary-Grove (F, 27-16) 31 219 1 7.1 Semaine 6 : Hampshire (F, 62-34) 19 308 4 16.2 Semaine 7 : Dundee-Crown (F, 35-14) 18 249 3 13.8 Semaine 8 : Crystal Lake South (W, 48-41) 30 338 5 11.3 Semaine 9 : Crystal Lake Central (W, 56-49) 33 425 4 12.9 6A premier tour : Crystal Lake South (F, 63-55) 24 392 6 16.3 6A deuxième tour : Kaneland (W, 57-22) 15 278 sept 18.5 TOTAUX 251 3 128 42 12.5

Prairie Ridge est le favori dans la tranche nord de 6A pour atteindre la finale de l’État, ce qui donnerait à Vasey trois matchs de plus et le mettrait sur le rythme pour briser le record de Stinde et peut-être devenir le premier joueur de l’histoire de l’État avec 4000 verges au sol en une saison.

Vasey n’est pas non plus loin du record du plus grand nombre de touchés précipités en une saison, établi par John Dergo de Morris avec 51 en 2005. Vasey en a 42 avant le quart de finale de samedi, ainsi que cinq touchés par la passe et trois sur les retours de coup de pied.

Vasey n’a disputé qu’un seul match cette saison avec moins de 200 verges au sol, lorsqu’il a terminé avec 198 dans une défaite de 42-35 contre Jacobs lors de la semaine 4. Son record était de 425 verges – le 17e plus grand nombre de verges au sol dans un match en état histoire – dans une victoire 56-49 contre Crystal Lake Central lors de la semaine 9.

Pour la saison, Vasey a récolté en moyenne 284,4 verges au sol et 3,8 points au sol par match. Le seul match dans lequel il n’a pas eu plusieurs touchés au sol a été lors d’une victoire 27-16 contre Cary-Grove lors de la semaine 5. Dans ce match, il a couru pour 219 verges et un score.

La meilleure série de matchs de Vasey a eu lieu au cours des quatre dernières semaines, au cours desquelles il a accumulé 1 433 verges au sol et 22 touchés.

Il a égalé son sommet de la saison avec six touchés au sol lors d’une victoire 63-55 en séries éliminatoires au premier tour contre Crystal Lake South et a dépassé ce record avec sept touchés – égalant le record des séries éliminatoires des Wolves établi par le quart Samson Evans en 2016 – la semaine dernière contre Kaneland.

Prairie Ridge vs Kaneland 6A Deuxième tour des éliminatoires de football Le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, vérifie par-dessus son épaule alors qu’il dépasse Anthony Urban de Kaneland pour un touché lors du match de deuxième tour de classe 6A de samedi. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Vasey a également égalé le record des séries éliminatoires 6A avec 392 verges au sol lors de la victoire des Wolves au premier tour contre les Gators. David Wright de Thornton a couru pour 392 verges lors d’un match de deuxième tour il y a 32 ans.

Contre Kaneland, Vasey a eu des touchés de 45, 6, 18, 25, 9, 39 et 80 verges, manquant de peu le record des séries éliminatoires 6A pour les touchés dans un match, établi par Craig Duppong de Lockport avec huit en 1998. Ses sept touchés contre les Knights étaient dans les trois premiers quarts, avec ses trois dernières touches qui ont toutes marqué des points.

Si cela ne suffisait pas, Vasey est également un joueur de baseball hors pair, atteignant 0,413 avec 30 buts volés le printemps dernier pour les Wolves. Il avait une MPM de 2,86 en tant que lanceur, allant 2-0, et a remporté les honneurs de la première équipe du Northwest Herald All-Area.

Bien que la capacité de gros jeu de son QB soit évidente depuis un certain temps, l’entraîneur-chef des Wolves, Chris Schremp, a remarqué une énorme différence dans la façon dont Vasey – dont les deux dernières saisons se sont terminées court à cause de blessures – attaque ses adversaires.

“Il veut sortir et pas seulement faire le gros jeu, il veut y aller, il veut dominer et il veut gagner”, a déclaré Schremp. « C’est incroyable ce qu’il fait. … Il nous met dans les bons jeux, mais il prend aussi le ballon, il baisse son épaule et il écrase les gens.

“L’année dernière, il s’est enfui de tout le monde. Cette année, il a ajouté une dimension physique à son jeu. »

Terhaar se souvient de Vasey comme d’un étudiant de première année quelque peu timide de 95 livres. Le briseur de jeu des Wolves met désormais la peur dans les défenses adverses à chaque fois qu’il touche le ballon.

“Ses trois derniers pas en contact, c’est quand vous voyez vraiment ce pouvoir, et vous le voyez avec les spéciaux”, a déclaré Terhaar. “Vous essayez de le plaquer et vous feriez mieux de l’amener parce que les trois dernières étapes, il ne fait que s’accélérer.”

Schremp compare la capacité de Vasey à se frayer un chemin de haut en bas sur un terrain à Gale Sayers, tandis que Terhaar le compare à une autre légende des Bears de Chicago.

« Il y avait une pièce de théâtre [in Week 9] contre [Crystal Lake] Central, et cela m’a beaucoup rappelé un point culminant de Walter Payton où il aurait pu simplement courir vers le pylône et éviter complètement le défenseur », a déclaré Terhaar. «Au lieu de cela, Tyler se concentre sur le gamin et le renverse et marque. Il aime la partie physique du jeu. »

« Il est tellement rapide, il est insaisissable et il peut courir avec puissance. Il écrasera des gens qui pèsent 200, 300 livres.

Les coéquipiers de Vasey apprécient les efforts de leur quart-arrière.

“Il est très sournois, il est difficile de le plaquer, et si vous le regardez bien, il va vous renverser”, a déclaré le plaqueur offensif junior John Fallaw. «Il joue dur à chaque essai. Cela motive toute l’équipe, honnêtement.

Même si Vasey se transforme en monstre sur le terrain, ses entraîneurs en brossent une image beaucoup plus douce.

Vasey s’est récemment présenté à un match des Junior Wolves parce qu’un jeune enfant lui a envoyé un message sur Twitter et lui a dit que Vasey était son joueur préféré.

“Tyler est l’un des plus gentils enfants que j’ai entraînés”, a déclaré Schremp. “Vous parlez de Tyler avec n’importe qui, d’un gardien à un secrétaire à un enseignant à un directeur, et c’est, ‘Oh mon Dieu, c’est un si gentil garçon.’

« C’est incroyable à quel point il est un bon garçon en dehors du terrain, et il est comme ça avec ses coéquipiers. Nous sommes à l’entraînement, il entraîne les plus jeunes, et il parle à nos joueurs de ligne et les encourage. Il a une grande personnalité. Je pense qu’au bout du compte, il ferait un entraîneur phénoménal.

Terhaar a déclaré que l’une des meilleures qualités de Vasey, avec son humble personnalité, est sa capacité à faire ressortir le meilleur de ses coéquipiers.

“Il est favorable”, a déclaré Terhaar. « Il sera le premier à venir vous chercher, il essaiera de vous coacher et de vous aider. S’il sent que vous ne vous donnez pas à 100 %, il vous dénoncera. Il va vous demander d’en faire plus, c’est ce genre d’enfant.

« Quand tu deviens senior, c’est ta dernière année, c’est ta dernière course. Il se donne vraiment à 100% au quotidien.