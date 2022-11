Tyler Vasey de Prairie Ridge établit le record de course en une saison de l’IHSA avec 481 verges, 8 touchés en victoire contre Harlem – Shaw Local

MACHESNEY PARK – La façon dont Tyler Vasey de Prairie Ridge a découpé les défenses avec sa vitesse, sa puissance et son insaisissabilité, ce n’était qu’une question de temps.

Vasey, qui est entré samedi avec plus de 1 400 verges au sol lors de ses quatre derniers matchs, a réalisé une autre performance spéciale en route pour entrer dans l’histoire de l’État.

Le quart-arrière vedette des Wolves a couru pour un record des séries éliminatoires de classe 6A de 481 verges et huit touchés en 29 courses, battant le record de précipitation d’une saison de l’IHSA et menant Prairie Ridge, tête de série n ° 2, devant le n ° 11 Harlem 69-28.

Prairie Ridge (11-1) accède aux demi-finales pour la cinquième fois en sept saisons et accueillera le numéro 4 St. Ignatius la semaine prochaine avec une chance d’atteindre le championnat d’État pour la cinquième fois dans l’histoire du programme.

TOUCHDOWN : Course de 44 verges de Tyler Vasey. Il a 228 verges et est maintenant le leader de tous les temps au sol en une seule saison de l’État. EP pas bon. Prairie Ridge 34, Harlem 7, 8h40 2e. pic.twitter.com/ly9mXXuF9w – Alex Kantecki (@akantecki) 12 novembre 2022

Vasey avait besoin de 198 verges au sol contre les Huskies n ° 11 (8-4) pour battre le record d’État de TJ Stinde de Lexington de 3 325 verges, établi en 2009. Il y est arrivé sur une course de 44 verges – son quatrième TD du match – avec 8 : 40 à gauche au deuxième quart pour donner aux Wolves une avance de 34-7.

“Je n’ai jamais vu un enfant comme ça”, a déclaré l’entraîneur de Harlem, Bob Moynihan. “Il est extrêmement rapide et il est bon dans ce qu’il fait.”

Vasey entrera en demi-finale avec 3 609 verges au sol après une performance qui a laissé l’entraîneur de Prairie Ridge Chris Schremp sans voix.

“Je n’y croyais vraiment pas quand j’ai entendu les chiffres”, a déclaré Schremp. « C’est tout simplement incroyable. Je ne sais pas quoi dire.

Crois le.

Une semaine après avoir marqué sept touchés au deuxième tour contre Kaneland, Vasey a fait un meilleur et a égalé le record des séries éliminatoires 6A avec huit, marquant de 44, 75, 9, 44, 67, 32, 10 et 40 verges.

Les 481 verges au sol de Vasey ont battu le record des séries éliminatoires 6A et sont les septièmes de tous les matchs de l’histoire de l’État, selon les registres de l’IHSA. Ses 50 touchés au sol sont un de moins que le record d’une saison.

Même Vasey a été surpris par ses chiffres définitifs, les qualifiant de “choquants”.

Il a salué le travail de sa ligne offensive – Angel Rodriguez, Henrik Nystrom, Ethan Goudschaal, Zach Helland et John Fallaw – et des porteurs de ballon. L’arrière Nathan Greetham a couru pour 95 verges, dont un touché de 37 verges, et Luke Vanderwiel a ajouté 38 verges et un score.

Luke Vanderwiel de Prairie Ridge court pour un gain contre Harlem lors des quarts de finale de classe 6A samedi à Machesney Park. (Karen Naess pour Shaw Local)

En équipe, Prairie Ridge a parcouru 614 verges en 49 courses (une moyenne de 12,5). Vasey a ajouté une passe de 31 verges à Drake Tomasiewicz.

“Ma ligne offensive et mes arrières, je ne peux rien faire sans eux”, a déclaré Vasey. “L’entraîneur Schremp me fait confiance pour faire le bon choix de jeu et tout, mais une fois que nous y arrivons, c’est à eux de décider. S’ils font les bons blocs, je peux faire rater quelqu’un, et nous en ferons un gros jeu. »

« Tout commence par la ligne offensive et les arrières. Je les apprécie vraiment.

Le sentiment est mutuel.

“Il est juste fou”, a déclaré Helland, un étudiant en deuxième année. « Il sait ce qu’il fait. Il me facilite la tâche, je vous le dis. C’est un moment vraiment amusant avec tous ces gars. C’est fou d’avoir cette opportunité de jouer avec eux.

La défense de Prairie Ridge, quant à elle, a maintenu Harlem à 248 verges.

Le porteur de ballon des Huskies Jahmani Muhammad a couru pour 131 verges, dont un touché de 59 verges. Le quart-arrière Austin Redmon a récolté 30 verges au sol et un score et a réussi 7 passes sur 13 pour 75 verges.

Dominic Creatore et Tomasiewicz de Prairie Ridge ont chacun récupéré des échappés, Zander Severson en forçant un.

Prairie Ridge se sent bien avec où il se dirige vers les demi-finales contre St. Ignatius (10-2), une équipe qui dirige également l’attaque à triple option.

“Je sais que l’année dernière, nous avions de bonnes chances de réussir [to the semifinals], donc ça fait vraiment du bien de remporter la victoire ici », a déclaré le secondeur senior Ryan Koelblinger. “Pendant le camp d’été, nous avons vu beaucoup de promesses tant dans notre attaque que dans notre défense, et je pense que nous avons beaucoup progressé.

“Chaque jour, nous essayons simplement de nous améliorer, et je pense que nous l’avons fait.”

Prairie Ridge 69, Harlem 28

Crête des Prairies 14 27 14 14 – 69

Harlem 0 14 14 0 – 28

Premier quart

Course PR – Vasey 44 (coup de pied Amherdt), 9:40

Course PR – Vasey 75 (coup de pied Amherdt), 4:28

Deuxième quartier

Course PR – Vasey 9 (coup de pied Amherdt), 10:02

Retour de coup de pied H – Young 84 (coup de pied Gentry), 9:49

PR – Course de Greetham 37 (coup de pied d’Amherdt), 9:07

Course PR-Vasey 44 (échec de la course), 8h40

Course PR – Vasey 67 (coup de pied Amherdt), 6:40

Course H–Redmon 2 (coup de pied Gentry), 5:17

Troisième quart

Course H-Muhammad 59 (coup de pied Gentry), 11:43

Course PR – Vasey 32 (coup de pied d’Amherdt), 10:06

Course H–Redmon 8 (coup de pied Gentry), 4:15

PR–L. Vanderwiel (coup de pied d’Amherdt), 1:32

Quatrième trimestre

Course PR-Vasey 10 (coup de pied d’Amherdt), 10:43

Course PR – Vasey 40 (coup de pied Amherdt), 8:34

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Prairie Ridge : Vasey 29-481, Greetham 14-95, L. Vanderwiel 6-38. Total: 49-614. Harlem : Muhammad 17-131, Redmon 5-30, Young 1-12, Henert 1-0. Total: 24-173.

QUI PASSE-Prairie Ridge : Vasey 1-1-0-31. Harlem : Redmon 7-13-0-75.

RÉCEPTION–Crête des Prairies : Tomasiewicz 1-31. Harlem : Buskeros 3-36, Muhammad 1-29, Beary 1-5, Genert 1-3, Gillette 1-2.

VERGES TOTAL : Prairie Ridge 645, Harlem 248.