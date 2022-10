Tyler Vasey de Prairie Ridge égale le record des séries éliminatoires de classe 6A avec 392 verges au sol dans une victoire folle contre Crystal Lake South – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Crystal Lake South a essayé de jouer du mieux qu’il le pouvait à «tenir à l’écart» de Tyler Vasey, senior de Prairie Ridge.

Les Gators ont même arrêté de donner des coups de pied courts parce que la star des Wolves courrait et les rattraperait aussi.

En fin de compte, Vasey était insaisissable, imparable et incroyable.

Le quart-arrière électrique des Wolves a couru pour un sommet de 392 verges et a marqué sept touchés alors que Prairie Ridge battait Crystal Lake South 63-55 lors de leur match éliminatoire de première ronde de classe 6A.

Prairie Ridge accueillera Kaneland au deuxième tour à une heure et une date à déterminer.

Les 392 verges au sol de Vasey ont égalé le record d’un seul match de classe 6A en séries éliminatoires, et il a également établi le record d’une saison au sol de la région du Northwest Herald, qui s’élève maintenant à 2 835 verges et plus.

Il a ajouté 51 verges et un touché dans les airs à sa journée spéciale.

“C’est un joueur spécial. Que pouvez-vous dire d’autre ? L’entraîneur du Sud, Rob Fontana, a déclaré. «Le plan de match peut être de l’arrêter, mais pour une raison quelconque, il trouve un trou, il casse un tacle et il parcourt 70 mètres. Il fait des choses qu’on ne voit pas très souvent dans un match de lycée.

Vasey a maintenant trois performances consécutives de 300 verges alors qu’il se rapproche de 3 000 verges. Trois de ses points de touché contre South – un de 74, 56 et 44 verges – sont survenus lors du premier jeu d’un entraînement, tandis qu’un score de 70 verges est survenu lors du deuxième jeu.

Tyler Vasey de Prairie Ridge, au centre, célèbre un touché avec ses coéquipiers, Landon Miller, à gauche, et Fernando Rodriguez, à droite, lors d’un match de football éliminatoire de première ronde de classe 6A de l’IHSA le samedi 29 octobre 2022, entre Prairie Ridge et Crystal Lake South à Prairie Ridge High School à Crystal Lake. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com)

Vasey a loué le jeu de sa ligne offensive – Fernando Rodriguez, Ethan Goudschaal, Walter Pollack, John Fallaw et Henrik Nystrom – pour avoir créé un espace que “n’importe qui pouvait traverser”.

L’entraîneur des Wolves, Chris Schremp, est toujours étonné par certaines des choses que son quart-arrière peut faire.

“Juste au moment où vous pensez qu’il a eu le meilleur match possible, il en fait plus”, a déclaré Schremp. “Sa course aujourd’hui était folle. Il a complètement dominé le match. C’était presque comme, ‘Tyler, tu marques trop vite. Nous devons donner une pause à notre défense. ”

Vasey a joué un rôle dans les six derniers touchés pour les Wolves (9-1), mais c’est un jeu défensif hors pair de Logan Harlow qui a mis les Wolves (9-1) en position de créer enfin de l’espace et de la respiration sur une folle journée d’infraction.

Après que Vasey ait marqué sur une course de 2 verges pour égaliser le match à 49 au début du quatrième quart-temps, Harlow a intercepté le quart-arrière des Gators Caden Casimino (22 passes sur 26, 325 verges) pour arrêter un potentiel buteur pour South.

Vasey a ensuite ajouté une course de touché de 56 verges lors du premier jeu du trajet qui a suivi pour donner à Prairie Ridge une avance de 56-49 avec 8:25 à jouer. La défense de Prairie Ridge a ensuite arrêté South sur un jeu de quatrième et un pour récupérer le ballon et Vasey a ajouté un score de 44 verges pour remonter 63-49.

L’arrière des Wolves Nathan Greetham a terminé avec 90 verges en 19 courses, ainsi que deux touchés. Drake Tomasiewicz a capté un touché de 39 verges de Vasey.

Nate Comperea de Crystal Lake South et son coéquipier, Daniel Zebrowski de Crystal Lake South marchent dans la dernière minute de leur défaite contre Prairie Ridge lors d’un match de football éliminatoire de première ronde de classe 6A de l’IHSA le samedi 29 octobre 2022 à Prairie Ridge Lycée de Crystal Lake. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com)

Pour Sud (5-5), Nate Van Witzenburg a couru pour 213 yards et deux touchdowns en 25 tentatives. Michael Prokos (six attrapés, 82 verges), Brady Schroeder (quatre attrapés, 106 verges) et Colton Hess (cinq attrapés, 77 verges) ont tous réussi des touchés.

Casimino a totalisé cinq touchés (trois par la passe, deux par la course) et 384 verges au total.

Schremp a déclaré qu’il ne voulait pas affronter South au premier tour après les avoir affrontés lors de la semaine 8 – une victoire serrée 48-41 pour les Wolves.

“Ils ont des athlètes incroyables”, a déclaré Schremp à propos de South. «Ils ont juste du talent partout sur le terrain. J’aurais pris n’importe quelle autre équipe [to play] dans le nord [side of the playoff bracket]. Nous savions à quel point ils étaient talentueux. Et je pense qu’ils ressentaient la même chose pour nous.

Fontana a remercié sa classe senior pour une année mémorable.

“Ils ont dû se battre à travers certaines choses et ils ont en quelque sorte donné le ton sur l’endroit où nous voulions aller en tant que programme”, a déclaré Fontana. «Ces seniors ont motivé les gars sous eux … et ils nous ont vraiment ramenés là où nous devions être. C’était un groupe d’enfants incroyable.

Prokos, un junior, pense que les Gators peuvent revenir et être dans une position similaire l’année prochaine.

“Nous pouvons marquer et nous avons prouvé que nous pouvions jouer avec n’importe qui”, a déclaré Prokos. “Ça va être une motivation pour l’année prochaine.”