Tyler Vasey de Prairie Ridge court pour 301 et cinq touchés en deuxième mi-temps lors de la victoire contre Crystal Lake South – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Crystal Lake South est sorti avec une première mi-temps inspirée et excellente, en particulier en défense, où les Gators ont tenu en échec l’attaque puissante de Prairie Ridge.

Le quart-arrière dynamique des Wolves, Tyler Vasey, n’avait nulle part où aller alors que South jouissait d’une avance de deux points.

La question était de savoir si ce serait quelque chose que South pourrait soutenir en seconde période.

Comme on pouvait s’y attendre, Vasey et les Wolves ont commencé après la mi-temps. Vasey avait 33 verges à la mi-temps et en a ajouté 301 de plus en seconde période alors que Prairie Ridge a riposté pour une victoire de 48-41 vendredi lors de leur match de la Fox Valley Conference au Ken Bruhn Field.

“Nous étions en retard de deux avant la mi-temps”, a déclaré Vasey, qui a terminé avec 32 courses pour 334 verges et cinq touchés. “S’ils descendent et marquent [to start the second half] c’est un jeu complètement différent. Nous les avons arrêtés et avons récupéré le ballon et sommes allés marquer, et je me suis dit: ‘OK, allons-y.’

“C’est toujours une bonne sensation, et nous sentions que nous pouvions faire plus de ce que nous voulions faire.”

Prairie Ridge (7-1, 7-1 FVC) reste à égalité avec Huntley et Jacobs au sommet du FVC.

“Je suis vraiment fier de nos gars pour la façon dont ils ont réagi”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp. « South est une bonne équipe de football.

«Nous avons vu si nous ne sommes pas prêts à jouer physiquement, ce qui peut arriver. Nous avons également vu si nous nous ressaisissons, ce que nous pouvons assembler.

Après que la défensive de Prairie Ridge ait fait un arrêt, la première course de Vasey en seconde période a été un touché de 38 verges sur un contre-jeu pour porter le score à 27-20.

South (5-3, 5-3) a répondu avec un entraînement marqué pour porter le score à 34-20, mais les Wolves sont revenus et ont marqué sur la course de 47 verges de Vasey.

La défensive de Prairie Ridge a accordé 318 verges en première mi-temps, mais s’est resserrée en seconde. Les Wolves ont forcé un botté de dégagement du Sud et Prairie Ridge a poussé pour égaliser le score à 34-tout.

Le secondeur Andrew Koeppen et le demi défensif Logan Harlow ont chacun réussi des interceptions pour arrêter les prochains entraînements de South, et les Wolves ont pris une avance de 48-34.

“Nous ne jouions pas aussi agressif [in the first half] comme nous l’étions en seconde période », a déclaré le demi défensif Dom Creatore. «Je crois que nous sommes sortis avec le feu en seconde période. Nous les avons d’abord frappés dans la bouche, ce qui a solidifié la seconde mi-temps pour nous.

«Ils ont beaucoup de bons athlètes, beaucoup de meneurs de jeu et ils sont vraiment bons. Ils ont pris de l’espace et ont fait en sorte que les choses fonctionnent.

Le quart-arrière sud Caden Casimino a lancé pour 213 verges en première mi-temps et un touché. Le porteur de ballon des Gators Nate Van Witzenburg a couru pour trois scores en première mi-temps. Sud avait une avance de 27-14 à la mi-temps.

“Les entraîneurs nous ont mis dans une excellente position pour gagner”, a déclaré le joueur de ligne à double sens des Gators Nate Compere. «Ils avaient un excellent plan de match, nous l’exécutions avec énergie, feu, passion. Nous étions excités. Nous jouions très bien en équipe. C’est la meilleure que notre équipe ait jouée en une mi-temps, c’est certain.

« Vasey est un joueur spécial. C’est une équipe spéciale. Le football est un jeu d’élan. Ils ont pris de l’élan, ont fait des ajustements à la mi-temps et ils nous ont un peu aidés.

Le porteur de ballon des Wolves Luke Vanderwiel a marqué ses deux touchés en première mi-temps. Vasey a marqué ses cinq touchés en deuxième mi-temps.

“Nous savions qu’à un moment donné, il allait casser quelque chose”, a déclaré l’entraîneur des Gators, Rob Fontana. «Nous avons parlé même s’il en obtient un, nous devons revenir et nous concentrer et donner le ton.

“Ils ont joué l’un pour l’autre. Ils ont joué confiant [in the first half] et ont cru en ce qu’ils faisaient et ont obtenu de gros arrêts. Nous nous sommes en quelque sorte cognés l’orteil pour commencer la seconde mi-temps, et c’est là que l’énergie est partie et a commencé à changer juste après cela. Ces gars-là se sont battus pendant quatre quarts-temps.

Le receveur sud Michael Prokos a capté huit passes pour 139 verges et deux touchés. Van Witzenburg a couru 22 fois pour 148 verges, et Casimino a été 18 sur 27 en passant pour 296 verges.

Prairie Ridge 48, Crystal Lake Sud 41

Crête des Prairies 7 7 13 21 – 48

CL Sud 14 13 7 7 41

Premier quart

CLS–Van Witzenburg 1 run (coup de pied Hess), 9:36.

CLS–Van Witzenburg 10 run (coup de pied de Hess), 6:33.

RP–L. Vanderwiel 5 run (coup de pied Amherdt), 0:25.

Deuxième quartier

CLS–Course de Casimino 6 (coup manqué), 5:03.

RP–L. Vanderwiel 19 run (coup de pied Amherdt), 3:58.

CLS–Prokos 25 passe de Casimino (coup de Hess), 0:57.

Troisième quart

RP–Course de Vasey 38 (coup manqué), 10:09.

CLS–Van Witzenburg 7 run (coup de pied de Hess), 6:12.

RP–Course Vasey 47 (coup de pied Amherdt), 3:11.

Quatrième trimestre

RP–Course Vasey 2 (coup de pied Amherdt), 9h30.

RP–Course de Vasey 15 (coup de pied d’Amherdt), 8:09.

RP–Vasey 1 point (coup de pied Amherdt), 5:49.

CLS–Prokos 19 passe de Casimino (coup de Hess), 4:07.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Prairie Ridge : Vasey 32-334, L. Vanderwiel 6-54, Greetham 14-53, Équipe 2-moins 2. Totaux : 54-439. CL Sud : Van Witzenburg 22-146, Casimino 9-48. Totaux : 31-196.

QUI PASSE-Prairie Ridge : Vasey 1-5-0-35. CL Sud : Casimino 18-27-2-296.

RÉCEPTION–Crête des Prairies : Tomasewicz 1-35. CL Sud : Prokos 8-139, Van Witzenburg 4-29, Hess 3-47, Schroeder 2-70, Gorken 1-11.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE–Crête des Prairies 474, Crête des Prairies 503.