Tyler Thompson, pris dans l’échec du coup d’État au Congo, effectuait son premier voyage à l’étranger

Un Américain de 21 ans aurait effectué son tout premier voyage à l’étranger lorsqu’il s’est retrouvé « mêlé » à une tentative de coup d’État manqué au Congo avant d’apparaître dans une vidéo pour implorer sa vie – son sort étant encore inconnu.

Cinquante personnes, dont trois Américains, ont été arrêtées dans le cadre d’un complot sauvage visant à renverser le gouvernement congolais – dirigé par Christian Malanga, 41 ans, qui a été abattu lors de l’échec du soulèvement de dimanche.

Les citoyens américains capturés pour leur implication présumée dans l’échec de l’effort ont été identifiés comme étant Tyler Thompson, 21 ans, le trafiquant de marijuana reconnu coupable Benjamin Reuben Zalman-Polun et le fils de Malanga, le footballeur du lycée de l’Utah, Marcel Malanga, 21 ans.

Thompson a été vu sur vidéo mendiant apparemment pour sa vie. Fille syrienne / X

Les citoyens américains ont été capturés en raison de leur implication présumée dans l’échec des efforts. Fille syrienne / X

La belle-mère de Thompson a déclaré qu’il avait voyagé à l’étranger pour la première fois le mois dernier pour voir la famille de son ami proche Marcel. Fille syrienne / X

La belle-mère de Thompson, Miranda Thompson, a déclaré Actualités ABC son beau-fils a voyagé à l’étranger pour la première fois le mois dernier pour voir la famille de son ami proche Marcel – avec qui ses coéquipiers ont déclaré qu’il avait joué au football au lycée dans la banlieue de Salt Lake City, à West Jordan, dans l’Utah.

Elle a ajouté que c’était aussi la première fois qu’il volait seul.

On ne sait pas exactement quel rôle Thompson a joué, le cas échéant, dans l’échec du coup d’État.

Selon la famille de Thompson, ils pensaient qu’il était en vacances en Afrique du Sud lorsque l’incident choquant s’est produit.

Miranda a affirmé qu’à Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, Thompson les avait informés que les vacances avaient été interrompues par une crise de paludisme et que Malanga avait proposé de couvrir les dépenses nécessaires pour prolonger le voyage et « rattraper le temps perdu », rapporte ABC News.

Elle a déclaré qu’elle n’était pas au courant de leur intention de se rendre en République démocratique du Congo.

Tyler Thompson, 21 ans, de l’Utah, en était apparemment à son premier voyage à l’étranger lorsqu’il a été impliqué dans la tentative de coup d’État manquée. PA

Le complot était dirigé par Christian Malanga, (à gauche), un Congolais « naturalisé américain ». Son fils Marcel, 21 ans (à droite) a été arrêté en RDC après l’échec de l’opération. Christian Malanga / Facebook

« Nous n’avons aucune idée de la façon dont il s’est mêlé à tout cela. Il était en vacances avec la famille de son ami et la prochaine chose que nous savons, c’est qu’il a été arrêté en RDC. Nous ne savons pas ce qui l’a amené à être là ni comment il y est arrivé », a-t-elle déclaré. Le temps de Londres.

« Tout ce que nous savons de Marcel, c’est qu’il était un enfant gentil et respectueux, c’est un complètement différent de tout ce que nous savons de lui. »

Elle a déclaré que lorsqu’elle a vu plus tard des images de lui détenu et battu par des soldats congolais, elle a ressenti un « choc complet et total ».

« Cela ne semble pas réel », a-t-elle déclaré.

La belle-mère de Thompson a déclaré que le jeune homme de 21 ans s’était envolé pour Johannesburg à la mi-avril. PA

« Nous sommes stupéfaits et navrés par les vidéos que nous avons vues de la tentative de coup d’État.

«Nous n’avons aucune idée de la façon dont il s’est retrouvé plongé dans cette situation, qui ne lui ressemble absolument pas. Nous sommes certains qu’il n’est pas allé en Afrique avec des projets d’activisme politique.

Des séquences vidéo des arrestations largement partagées sur les réseaux sociaux montrent Thompson avec un air terrifié sur son visage ensanglanté alors qu’il est entouré de soldats congolais.

Après que Thompson ait semblé implorer sa vie, lui et Marcel ont été forcés de se lever pendant que les soldats leur attachaient les mains derrière le dos.

Le président congolais Félix Tshisekedi, que Malanga et son groupe d’opposition du Parti congolais uni ont tenté de renverser à Kinshasa, la capitale congolaise. via REUTERS

Le gouvernement congolais n’a pas confirmé si Thompson est toujours en vie ou s’il a été tué, laissant ses proches dans l’angoisse.

Christian Malanga, exilé du Congo vers les États-Unis, où il est devenu citoyen naturalisé, à tête le Parti Congolais Uni qui se décrit comme un « parti politique d’opposition en exil ».

Rejoint par des hommes armés, Malanga est apparu dans un vidéo diffusée en direct publié sur Facebook le matin de l’attaque, accusant le gouvernement du président Félix Tshisekedi de faire « beaucoup de choses stupides dans ce pays ». selon Reuters.

Zalman-Polun était apparemment lié au père de Marcel par l’intermédiaire d’une société d’exploitation aurifère – ce qui suggère que le soulèvement lui-même pourrait avoir des liens avec l’une ou les deux industries.

Une RDC déclaration du gouvernement a ensuite salué la « réaction rapide » des forces de sécurité de la RDC qui ont déjoué l’attaque.