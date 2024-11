Tyler the Creator décroche son premier album numéro un au Royaume-Uni

Tyler, The Creator a défendu la diffusion de musique en semaine plutôt que le week-end

L’homme de 33 ans, dont le nom complet est Tyler Gregory Okonma, a déjà déclaré qu’il y avait beaucoup « d’écoute passive » le week-end et a plaidé pour des sorties en semaine.

L’Official Chart Company commence à compter les ventes et les streams à 00h01 le vendredi, lorsque la plupart des projets des grands labels sont publiés.

Tyler, The Creator a enregistré son premier album numéro un au Royaume-Uni avec Chromakopia, bien qu’il n’ait été disponible que quatre des sept derniers jours.

L’année dernière, Tyler a déclaré au journaliste musical canadien Nardwuar : « Je pense que si vous le diffusez pendant la semaine, mec, pendant ce trajet pour vous rendre au travail ou à l’école… vous avez vraiment cette heure, 30 minutes pour vraiment plonger et vraiment écouter. »

Il a suggéré qu’une grande partie de l’écoute de musique le week-end a lieu dans des contextes tels que des fêtes, ou en arrière-plan pendant que les gens se détendent, ce qui, selon lui, signifie souvent que les gens n’écoutent pas aussi attentivement la musique.

Mais dans la même interview, il a admis que cela pourrait être une « idée stupide » de rater près de la moitié des streams et des ventes de la semaine.

Les nouveautés sortaient le lundi, après que le palmarès de la semaine précédente ait été annoncé dimanche soir, mais il a été changé au vendredi en juillet 2015.

Cela faisait partie d’une stratégie mondiale qui a vu l’industrie musicale lancer des New Music Fridays dans plus de 45 pays, après qu’une étude de consommation ait révélé que les fans préféraient écouter de la musique le week-end lorsqu’ils estimaient avoir plus de temps.

Mais l’analyste des charts musicaux Chris Molanphy est d’accord avec la position de Tyler.

« Je n’ai jamais aimé ça [weekend release] date », a-t-il déclaré à BBC News. « J’ai trouvé un peu bizarre que nous soyons en compétition avec des films et tout comme ça. »

Les films sortent également majoritairement dans les cinémas vers la fin de la semaine, généralement le vendredi.