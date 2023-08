Tyler The Creator annonce la programmation Camp Flog Gnaw 2023

Camp Flog Gnaw de Tyler The Creator a une gamme exceptionnelle qui comprend les Hillbillies (Kendrick Lamar et Baby Keem), SZA, Ice Spice et The Clipse.

Le festival fait son retour tant attendu au Dodger Stadium pour la première fois depuis 2019. Plus tôt cette année Kendrick Lamar et Baby Keem ont annoncé leur groupe les Hillbillies en publiant une chanson du même nom. Dans la vidéo, les deux se sont produits devant le Dodger Stadium tandis que Tyler The Creator a fait une apparition pour faire allusion à unt Camp Flog Gnaw’s retour.

Tyler a récemment adopté une approche créative pour annoncer la programmation du festival en permettant aux fans de diffuser en direct une peinture murale en cours de peinture. La peinture murale comprenait la programmation du festival et, comme on le soupçonnait Kendrick et Keem sont les têtes d’affiche. Avec le duo de cousins ​​​​Hillbillie, SZA et Tyler seront également en tête d’affiche. Les actes de soutien incluent Teezo Touchdown, ClipseKevin Abstract, Dominic Fike, Earl Sweatshirt, Syd, Kali Uchis, Ice Spice, Lil Yachty, Toro y Moi, WILLOW, Domo Genesis, Baby Rose, Maxo Kream, etc.

Flog Gnaw a toujours livré des moments qui font la une des journaux comme le groupe Kids See Ghosts qui se produit en direct pour la première fois et Drake qui se fait huer hors de la scène. Cette année offrira sûrement des moments encore plus incroyables et, espérons-le, elle sera diffusée en direct. Malheureusement, si vous n’avez pas encore de billets, vous n’avez pas de chance car l’événement affiche complet !