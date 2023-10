Tyler Reddick fait la une des outsiders en lice pour atteindre le championnat 4

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

LAS VEGAS — Tyler Reddick, Ryan Blaney et Chris Buescher n’ont jamais atteint les séries éliminatoires jusqu’au bout pour être éligibles au championnat lors de la finale de la saison.

Ils ont encore un long chemin à parcourir pour y arriver cette année également. Ils sont désormais les outsiders, dos au mur et ayant besoin d’une victoire sans incident ou de courses solides et d’un peu de chance pour avancer.

Pour Reddick et Buescher, ils n’ont même jamais été en vie à cette étape de la saison, les huitièmes de finale, qui sont la version NASCAR d’une demi-finale.

Blaney n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de ses quatre tirs précédents et a le plus gros obstacle après sa 36e place dimanche à Las Vegas, résultat d’une disqualification pour un choc avant gauche ne respectant pas la longueur minimale.

Vous recherchez plus de contenu NASCAR ? Inscrivez-vous à la newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass !

Alors que les courses au Homestead-Miami Speedway et au Martinsville Speedway restent dans la ronde, Buescher est à 13 points en dessous de la ligne de coupe, Reddick à 25 points et Blaney à 56 points. Ils doivent soit se rallier aux points, soit remporter l’une des deux prochaines courses pour faire partie du Championnat 4 lorsque le titre sera décidé le 5 novembre au Phoenix Raceway.

Reddick est peut-être le plus intrigant des pilotes qui devront affronter des montées difficiles au cours des deux prochaines semaines. Après quelques succès chez Richard Childress Racing, Reddick en est à sa première année au volant pour 23XI Racing, copropriété du pilote de la Coupe Denny Hamlin et de la légende de la NBA Michael Jordan. L’organisation en est à sa troisième année d’existence et réalise sa première véritable course de championnat.

« Quand vous regardez notre vitesse et ce pour quoi nous sommes vraiment bons, notre plafond est là. Il s’agit simplement de tout mettre en place sur la piste, un week-end à la fois », a déclaré Reddick avant le début de la manche. « Si vous faites tout correctement, vous pouvez y arriver. »

Reddick est entré à Las Vegas à seulement huit points en dessous du seuil. Mais la ligne de coupure a bougé lorsque Kyle Larson, qui était quatrième au classement et donc dernier pilote au-dessus de la ligne de coupure, a gagné à Las Vegas. Reddick a terminé septième et a obtenu 40 points, ce qui n’était toujours pas suffisant pour suivre le rythme de ceux qui le précédaient en termes de points.

Il a qualifié sa performance à Vegas de « casse-tête ».

« En pratique, cette chose était une fusée, mais c’en était une poignée en même temps et aujourd’hui, pour une raison quelconque, j’avais juste l’impression que c’était génial à certains moments et à d’autres, j’avais l’impression que je m’apprêtais à faire naufrage. « , a déclaré Reddick.

Tyler Reddick parle de sa huitième place à Vegas

« C’était juste une poignée absolue – un peu contrairement à ce que nous avons normalement au mile et demi [tracks], tout simplement sans avoir l’équilibre dont nous avions besoin. Avec ce que j’avais l’impression que notre voiture se battait en termes de tenue de route, je pense [it was] honnêtement, c’est une très bonne journée pour nous. »

Reddick se sent solide à Homestead alors que l’équipe est forte à Martinsville, et il devra s’appuyer sur son organisation s’il ne peut pas gagner la semaine prochaine. Il y a un an, il courait bien jusqu’à ce qu’un accident à Homestead mette fin à sa journée plus tôt. A Martinsville, il a dû se retirer de la course car il ne se sentait pas bien.

Le propriétaire de son équipe, Denny Hamlin, a déclaré qu’il ne pensait pas que Reddick était désavantagé sans expérience – et que l’équipe n’avait pas d’expérience – lors d’une course au championnat. Reddick a un chef d’équipe vétéran en la personne de Billy Scott et l’équipe compte du personnel qui a travaillé dans des équipes de championnat.

« C’est tellement de semaine en semaine et à quelle vitesse vous allez chaque semaine », a déclaré Hamlin. « L’expérience compte. Quand vous n’avez jamais occupé ce poste auparavant, la nervosité peut certainement être un facteur.

« Mais il n’y a aucun inconvénient. La voiture ne sait pas qui est le pilote ni de quelle équipe il s’agit. »

Tout comme Reddick, Buescher n’a jamais été dans cette position. Peu de gens s’attendaient à ce que RFK Racing ait encore un pilote en vie à ce stade, et Buescher sait que tous les conseils qu’il recevra viendront probablement de ses propres murs.

« À ce stade, nous avons probablement perdu l’accueil de nombreuses personnes qui auraient donné des conseils auparavant », a déclaré Buescher avant le début du tour. « [They] nous ne le ferons probablement pas à ce stade, car nous avons pu aller aussi loin. À bien des égards, nous maintenons donc le statu quo.

« Ce que nous savons nous a amenés à ce point… Nous sommes tout à fait capables de nous qualifier pour le prochain. Nous avons certainement cette capacité à long terme pour aller à Phoenix et être un concurrent pour cette chose. »

Chris Buescher parle de sa 11e place à Vegas et de sa perte de terrain

Et après Vegas ? Buescher semblait avoir du mal à comprendre qu’une 11e place serait considérée comme une mauvaise journée. Il termine 10ème après la disqualification de Blaney.

« C’est fou de penser que nous avons terminé 11ème et de parler d’une mauvaise journée », a déclaré Buescher. « Ce n’était pas une mauvaise journée, ce n’était tout simplement pas assez bon par rapport à ceux auxquels nous courions. »

Blaney a le chemin le plus long. L’équipe a la possibilité de faire appel de la pénalité, et tout appel serait probablement entendu cette semaine en raison des implications en séries éliminatoires. Il était 17e à Homestead il y a un an et s’est classé parmi les 10 premiers lors de ses deux dernières courses à Martinsville.

« Il ne s’agit pas seulement d’avoir de la vitesse, il s’agit aussi d’exécuter une bonne course », a déclaré Blaney avant le début de la manche. « J’espère que nous pourrons le faire. »

Il s’agira désormais d’avoir de la vitesse et éventuellement de prendre des risques stratégiques s’ils n’ont pas la vitesse gagnante.

Ryan Blaney découvre que sa voiture a échoué à l’inspection après course

Penser a voix haute

NASCAR a pénalisé deux pilotes pour avoir relâché leurs redémarrages au Las Vegas Motor Speedway. La pénalité est un drive-through sur la route des stands.

Ce sera toujours une question de jugement pour NASCAR, mais une chose est claire : NASCAR a certainement donné suffisamment d’avertissements aux pilotes.

NASCAR a pénalisé Nick Sanchez lors de la course de camions à Talladega quelques semaines plus tôt pour cette infraction. Et le vice-président senior de la compétition de NASCAR, Elton Sawyer, a rappelé aux pilotes de ne pas se laisser aller – une façon pour eux de prendre de l’élan sur ceux qui les précèdent – ​​lors de leur réunion des pilotes d’avant-course.

Alors quelle est la prochaine étape ? NASCAR étant cohérent dans l’émission de ces appels. Ce sont des décisions de jugement et la responsabilité incombe à l’organisme de sanction. Si NASCAR veut appliquer la règle, les pilotes doivent savoir où se trouve la ligne en ce qui concerne ce qui est considéré comme allongé.

Dans les nouvelles

–Sonoma Raceway sera repavé avant la course NASCAR Cup Series en juin prochain. Reste à déterminer quand et si des sections de la chaussée d’origine resteront sur le tracé de la route.

–Dans l’actualité des Xfinity Series, Riley Herbst reviendra chez Stewart-Haas Racing la saison prochaine. Sheldon Creed ne reviendra pas chez Richard Childress Racing – sa future course n’a pas été annoncée.

–Dans la série camions, Matt Mills a été nommé pour remplacer Carson Hocevar à partir de la saison prochaine dans le camion n°42 de Niece Motorsports.

Pleins feux sur les réseaux sociaux

Statistique du jour

Kyle Larson a remporté 16 % des courses de Coupe qu’il a pilotées chez Hendrick Motorsports.

Ils l’ont dit

« Heureusement, Christopher court toujours de manière extrêmement propre. Cela aurait pu devenir plus fou qu’en arrivant sur la ligne de départ/arrivée. Merci à lui d’avoir couru avec respect là-bas. » —Kyle Larson à propos de sa conclusion serrée avec Christophe Bell à Las Vegas

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir les sports automobiles, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages à ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.