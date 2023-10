Tyler Posey et sa nouvelle épouse Phem montrent leur PDA sur les photos de leur mariage à Malibu – Hollywood Life

Crédit d’image : AFF-USA/Shutterstock

Tyler Posey31 ans, et Phem avaient l’air incroyablement heureux sur leurs nouvelles photos de mariage. L’acteur et le chanteur, qui ont échangé leurs vœux samedi à Malibu, en Californie, ont posé pour des clichés épiques sur une plage près de l’eau, que l’on peut voir ici. Ils portaient leur tenue de mariage, comprenant un costume et une cravate entièrement beige pour lui et une robe en dentelle blanche à manches longues et un voile pour elle.

Les tourtereaux se sont mariés dans un jardin de méditation privé à Pacific Palisades plus tôt dans la journée et a eu une réception au Duke’s Malibu dans l’Ocean Room. Ils ont dit «oui» devant 65 invités lors de la cérémonie et ont célébré avec 135 invités à la réception. Ils ont dit PERSONNES qu’ils avaient «les gens que nous aimons là-bas», y compris «la famille et les amis de tous horizons avec lesquels nous nous sentons en sécurité et à l’aise».



Quant à la raison pour laquelle ils ont choisi Malibu comme lieu de leur mariage, Tyler a déclaré que lui et Phem pensaient que c’était un endroit « paisible ». « Nous aimons l’océan et le calme. Nous avons toujours pensé que Malibu était très apaisante », a-t-il déclaré au média.

Au cours de la cérémonie, le couple a partagé des vœux traditionnels et manuscrits entre eux, ainsi qu’avec des célébrités, dont Avril Lavigne et Bella Thorne, faisaient partie des invités. Leur réception était également remplie de différentes nuances de vert et d’éléments naturels, et ils ont utilisé le bois de plage d’où ils se sont fiancés à Cambria comme élément central des centres de table. Tous les participants ont apprécié un dîner assis mettant en vedette le « homard le plus rare au monde provenant d’une île isolée », a déclaré Tyler, et pour le dessert, ils ont dégusté un gâteau au citron à trois étages, des biscuits italiens et la célèbre tarte Hula de Duke.

Tyler et Phem, qui se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin, ont déclaré Personnes qu’il y avait trois choses dont ils s’assuraient qu’elles faisaient partie de la réception. « Bonne musique, bonne nourriture, beaucoup de danse et au moins UN Clignotement-182 chanson! » ils ont dit. Il était également important pour eux d’avoir une photo de la défunte mère de Tyler lors de l’événement « pour que nous sachions qu’elle était présente avec nous ».