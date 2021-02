Tyler Posey décrit son expérience OnlyFans comme «drainant mentalement»

Il y a à peine trois mois, l’acteur s’est ouvert à son ex-petite amie, Bella Thorne, qui a également un compte OnlyFans, explique pourquoi il voulait commencer à embrasser son corps.

« Je suis beaucoup nu et je voulais être plus ouvert d’esprit sur les réseaux sociaux, alors j’ai juste commencé à poster », a-t-il déclaré à l’actrice de 23 ans en novembre dernier. «J’adore être nue parce que … tu n’es pas née avec des vêtements, alors je veux sortir de la même manière que je suis arrivée. Je veux mourir nue, et depuis 2020, c’est un peu effrayant, je sens que je pourrais mourir d’une seconde à l’autre maintenant, alors je veux être prêt. «

Il a également détaillé le domaine dans lequel il essaie de gagner en confiance: le jeu de rôle dans la chambre.

«Quand je l’ai essayé, je deviens toujours gêné et un peu embarrassé», a-t-il admis. « Cela n’a jamais été fait pour moi, cela a toujours été fait pour mon partenaire. Donc je ne veux pas toujours jouer un rôle aussi fort, mais je suis toujours partant pour ça. »

De tous ses ex, Tyler a expliqué qu’il restait le plus en contact avec Bella, donc partager cette partie de lui-même était naturel.

« Bella et moi sommes encore assez proches. Je lui parle assez souvent, » dit-il à Erin. « Je n’ai pas été le meilleur petit ami dans le passé. Tu sais, j’ai essayé de faire fonctionner quelque chose et ça ne l’a pas été et ça n’a cessé de devenir de plus en plus toxique, donc je pense que, pour la plupart, je ne pense pas beaucoup de [my exes] veux entendre parler de moi. J’essaye de maintenir une sorte de paix et de respect. «