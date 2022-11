Tyler Perry signe un contrat de film de 4 ans avec Amazon Studios

UN AUTRE sac !

Tyler Perry apporte sa marque milliardaire à Amazon Studios où il écrira, réalisera et produira quatre films qui sortiront dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde sur Prime Video.

“Je suis ravi et reconnaissant de commencer à travailler avec Amazon Studios pour apporter des films à Prime Video”, a déclaré Tyler Perry. “Jennifer Salke et toute l’équipe m’ont accueilli à bras ouverts, et j’ai hâte de continuer à raconter des histoires uniques et de présenter mes prochains projets au public mondial qu’ils touchent.”

L’œuvre récente de Perry comprend « A Jazzman’s Blues », qui a fait sa première mondiale au Festival international du film de Toronto en septembre.

Il a réalisé, écrit et produit le drame historique sorti sur Netflix plus tard ce mois-là. Il a également récemment réalisé, écrit et produit le dernier opus de la franchise Madea “A Madea Homecoming” et le thriller “A Fall from Grace”.

« A Madea Homecoming » a marqué le 12e volet de la franchise très populaire dans laquelle Perry joue également. Côté télévision, Perry a créé, réalisé et écrit plusieurs séries pour BET et BET+, dont « The Oval », « Assisted Living », « Bruh », « Sistas », « Zatima » et « Impitoyable ».

“Tyler Perry est indéniablement l’un des créateurs les plus prolifiques de notre époque. C’est un véritable multitrait d’union qui a défini sa propre marque incroyable de narration et inspiré des gens du monde entier avec ses séries et ses films », a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon Studios. “Nous sommes ravis de collaborer avec Tyler et ses équipes pour apporter encore plus de ses fantastiques films de signature à notre public mondial.”

Perry a reçu le prix humanitaire Jean Hersholt aux Oscars l’année dernière et le prix du gouverneur aux Primetime Emmy Awards 2020.