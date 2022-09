Tyler Perry révèle pourquoi il a prêté à Meghan Markle et au prince Harry son manoir de 18 millions de dollars à Beverly Hills après le Megxit

L’ACTEUR Tyler Perry a révélé pourquoi il avait prêté à Meghan Markle et au prince Harry son manoir de Beverly Hills après le Megxit.

Lors d’une apparition sur NBC’s Today, la star hollywoodienne a fait la lumière sur sa décision d’offrir sa propriété californienne de 18 millions de dollars au duc et à la duchesse de Sussex.

Le prince Harry et Meghan Markle ont séjourné dans le manoir ultra-somptueux de Perry à Los Angeles Crédit : Méga

Aujourd’hui avec Hoda et Jenna, Perry a parlé de l’amour de Meghan et Harry l’un pour l’autre Crédit : La Méga Agence

Tyler Perry a fait l’éloge du couple lors de son apparition dans le talk-show Crédit : AFP

S’adressant à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager, il a été interrogé sur sa générosité après que Meghan a déclaré que Perry l’avait contactée lorsqu’ils avaient décidé de quitter le Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Ce fut une période très difficile pour eux. Ce que je sais d’eux deux, et j’aimerais que le monde le sache, à quel point ces deux personnes s’aiment.

“Ces deux personnes s’aiment. Ils se sont trouvés malgré toutes ces chances qu’ils ne se retrouvent pas, ils se sont trouvés et l’amour qu’ils ont est vraiment, vraiment émouvant et je voulais faire tout ce que je pouvais pour les soutenir.”

Le natif de la Nouvelle-Orléans, qui était dans le talk-show pour discuter de son nouveau scénario A Jazzman’s Blues, a plaisanté s’il ne trouvait pas le genre d’amour que Meghan et Harry ont “il n’en veut pas”.

Le couple a quitté le Royaume-Uni lors de leur séparation amère du Megxit avec la société en 2020.

Lors d’un sommet convoqué à la hâte à Sandringham en janvier 2020, la décision de la reine a été rapide et définitive; les Sussex peuvent quitter l’entreprise familiale mais n’ont pas les attributs qui accompagnent le fait d’être royal.

On a dit au couple en fuite qu’il n’y avait pas de rôle «moitié, moitié-extérieur» et qu’ils ne pouvaient pas avoir leur gâteau et le manger car on leur souhaitait bonne chance dans leur nouvelle vie.

Dans sa déclaration, la reine les a remerciés pour leur travail “dévoué” en disant qu’elle était “particulièrement fière de Meghan”.

Elle a ajouté : “C’est l’espoir de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.”

Mais une source proche de Sa Majesté a affirmé que le défunt monarque était blessé et épuisé lorsque la décision de déménager à l’étranger a été annoncée.

Cependant, les véritables sentiments de feu Queen lors de la sortie de choc ont été révélés dans un nouveau livre.

Un extrait de The New Royals, publié dans Vanity Fair a affirmé que Sa Majesté avait confié à un ami proche qu’elle était épuisée par la décision.

La source a déclaré: “Elle était très blessée et m’a dit:” Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser.

RETOUR AUX USA

On pense que Meghan et Harry sont rentrés chez eux à Los Angeles hier pour être avec leurs enfants après près de trois semaines à l’étranger.

Le duc et la duchesse de Sussex étaient au Royaume-Uni pour une tournée caritative éclair lorsque la reine est décédée tragiquement – ​​le couple prolongeant ensuite leur voyage pour rester dans le pays pour les funérailles.

Ils s’étaient envolés pour le Royaume-Uni pour leur tournée caritative, qui comprenait la direction de l’Allemagne pour lancer le compte à rebours d’un an jusqu’aux Jeux Invictus à Düsseldorf.

Mais c’est alors qu’Harry a appris la nouvelle inquiétante de sa grand-mère – se rendant à Balmoral en Écosse pendant que Meghan restait à Londres.

Il n’est malheureusement pas revenu à temps pour dire un dernier adieu à sa grand-mère la reine, décédée le 9 septembre.

Lundi, Meghan et Harry ont rejoint les Royals en deuil pour rendre hommage à Sa Majesté – la duchesse versant une larme pendant le service émotionnel.

Les enfants ont été pris en charge par la mère de Meghan, Doria Ragland, 66 ans, tandis que les Sussex étaient absents de leur domicile de Montecito.

Harry et Meghan sont depuis retournés aux États-Unis Crédit : AP