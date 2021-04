Peu importe. Perry a parlé de façon émouvante dans son discours de dimanche soir, en disant: «Quand je me suis mis à aider quelqu’un, c’est précisément mon intention de le faire. Je n’essaye pas de faire autre chose que de rencontrer quelqu’un à son humanité.

Il a continué:

«Ma mère m’a appris à refuser la haine. Elle m’a appris à refuser le jugement général. Et à cette époque, et avec tout Internet, les médias sociaux et les algorithmes et tout ce qui nous pousse à penser d’une certaine manière, le cycle des informations de 24 heures, j’espère que nous allons tous enseigner à nos enfants … refusez simplement la haine . Ne détestez personne.

«Je refuse de haïr quelqu’un parce qu’il est mexicain ou parce qu’il est noir ou blanc ou LGBTQ. Je refuse de haïr quelqu’un parce qu’il est policier. Je refuse de haïr quelqu’un parce qu’il est asiatique. J’espère que nous refuserons la haine.

«Et je veux prendre ce prix humanitaire Jean Hersholt et le dédier à tous ceux qui veulent se tenir au milieu, peu importe ce qui se trouve autour des murs. Tenez-vous au milieu, car c’est là que la guérison se produit. C’est là que la conversation a lieu. C’est là que le changement se produit. Cela se passe au milieu. Donc, quiconque veut me rencontrer au milieu, refuser la haine, refuser le jugement général et aider à soulever les pieds de quelqu’un du sol, celui-ci est pour vous aussi.

«Que Dieu vous bénisse, et merci, académie. Je l’apprécie, merci.