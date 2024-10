Tyler Perry filmé en train de faire pleuvoir des « dollars » sur une strip-teaseuse

Le magnat du cinéma qui parle en langues, Tyler Perry, dont les valeurs chrétiennes ont été critiquées par les fans au fil des ans, a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux après son arrestation. capturé en vidéo il pleut de l’argent factice sur une strip-teaseuse chez le chanteur de R&B Usher’s Tournée Passé Présent Futur à Atlanta, en Géorgie, dimanche.

La star de la musique gospel Kirk Franklin, qui a également été critiquée pour être présentée comme trop laïque par certains chrétiens, a également été critiquée. performance enregistrée au concert organisé à Arène de la ferme d’État.

Il n’était pas clair si l’apparition de Perry au concert avait quelque chose à voir avec sa nouvelle série Netflix « La beauté en noir» sur la collision des mondes d’une danseuse exotique et d’une riche famille noire à Atlanta, qui commence à être diffusée jeudi.

Dans la vidéo, on peut voir Perry s’approcher de la strip-teaseuse avec Usher Bucks, qui est de la fausse monnaie avec l’image du chanteur dessus. Dans la brève interaction, Perry est également vue en train de tapoter la strip-teaseuse sur son épaule, et dès qu’elle le reconnaît, elle semble rire d’incrédulité. Perry est également reconnu par le chanteur alors qu’il tente d’échapper à la caméra tandis qu’Usher tente de l’attirer vers la strip-teaseuse avec une réserve de dollars Usher.

Prédicateur Internet basé à Chicago et vétéran de l’armée américaine Marcus Rogers n’était pas satisfait de Perry, qui parlait en langues et oint publiquement Mgr TD Jakes par la prière après avoir fait un don d’un million de dollars à un centre de jeunesse prévu par le pasteur en 2013.

« Ce comportement n’est pas biblique, et ce comportement me rappelle ce contre quoi la Bible nous met en garde. Si jamais vous voulez savoir pourquoi je fais ce que je fais, la Bible dit les gardiens, quand vous voyez quelque chose et que vous vous tenez sur ce mur et que vous ne dites rien, le sang va couler sur vos mains. La Bible dit de pleurer fort et de ne pas épargner », a déclaré Rogers dans un critique des vidéos sur YouTube.

« Nous trouvons tout le temps des excuses dans la communauté noire parce que nous idolâtrons la culture. Nous mettons la culture avant le Royaume. Si quelqu’un est noir et a réussi et qu’il dit qu’il est chrétien, vous savez que nous ne pouvons pas dire du mal de tout ce qui se passe, mais c’est ce qui se passe », a-t-il poursuivi.

« Tyler Perry n’a aucun pétrole et, malheureusement, quand j’ai vu cet autre clip de lui jetant de l’argent à la strip-teaseuse, cela m’a fait penser à ce clip », a-t-il ajouté, soulignant un enregistrement de Perry oignant TD Jakes en 2013 à la méga-église du pasteur Potter’s House à Dallas, au Texas.

« Cela fait beaucoup de monde dans cette église. C’est effrayant. Tout le monde là-dedans se coupe comme si l’Esprit coulait à travers Tyler Perry. Mais vous savez, j’ai toujours su, même à l’époque, que Tyler Perry n’avait pas de pétrole comme celui-là. On pouvait le voir à partir de certains contenus qu’il publiait. Et cela donne une mauvaise image de l’Église.

S’adressant à la performance de Kirk Franklin lors du concert, Rogers a déclaré qu’il pensait que Franklin voulait devenir un artiste laïc.

« Kirk, j’ai l’impression que c’est ce que Kirk Franklin veut vraiment faire et veut être, et c’est pourquoi il danse », a-t-il déclaré. « [The] La Bible dit de ne pas aimer le monde. Sortez du monde et soyez séparés.