Tyler Perry continue d’utiliser sa plateforme pour redonner et aider les autres.

Une source confirmée à E! News la star de 51 ans a donné 100000 dollars au fonds de défense juridique de Kenneth Walker, le petit ami de la fin Breonna Taylor. Ce faisant, à travers quatre contributions distinctes à une page GoFundMe créée au nom de Walker, Perry a aidé le fonds à dépasser son objectif.

En mars dernier, Taylor a été tuée dans son appartement de Louisville, dans le Kentucky, par des policiers qui avaient obtenu un mandat de perquisition «sans frapper» dans le cadre d’une enquête sur les stupéfiants. Aucune drogue n’a été trouvée dans l’appartement de Taylor. Le journal du courrier, citant des avocats représentant la famille de Taylor, a affirmé que l’homme recherché par la police avait également déjà été localisé et identifié par la police.

Le département métropolitain de Louisville a affirmé que ses agents avaient frappé à plusieurs reprises et se sont identifiés avant d’entrer dans la maison de Taylor, mais selon Nouvelles NBC, citant un procès résolu depuis par la famille de Taylor, la police ne s’est pas identifiée et Taylor et Walker croyaient que leur maison était cambriolée.