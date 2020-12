Tyler Perry présente: Le nouveau et seul Tyler Perry.

Le producteur et acteur de 51 ans a révélé sur Instagram mercredi 16 décembre, qu’il est célibataire et qu’il traverse une «crise de la quarantaine». Jeudi, une source a confirmé à E! Nouvelles que Perry et sa petite amie de longue date Gelila Bekele, avec qui il partage un fils de 6 ans, s’est séparé à l’amiable et continue à être le meilleur des amis et à élever leur fils ensemble.

«Voici à quoi ressemble une crise de la quarantaine», a écrit Perry sur Instagram, à côté d’un selfie miroir le montrant portant des vêtements d’entraînement. « J’ai 51 ans, célibataire et je me demande à quoi ressemblera le prochain chapitre de ma vie. »

Il a poursuivi: « Quoi qu’il en soit, je vais marcher avec Dieu, être le meilleur père et le meilleur homme que je puisse être, garder la tête haute et essayer de faire de mon mieux pour le faire !! Dans un monde avec tant de tristesse. , essayez de rester dans le bon! Joyeux Noël et attendons avec impatience que 2021 nous apporte la paix! «