Tyler Perry donne 750 000 $ pour couvrir les taxes foncières des personnes âgées par studio

Tyler Perry fait un don de 750 000 $ pour gérer les taxes foncières des personnes âgées entourant son studio qui risquaient de perdre leurs propriétés.

Tyler Perry Studios est une réalisation massive et un rêve de Tyler Perry qui semble probablement encore irréel à ce jour. Le terrain de 330 acres est situé au cœur d’Atlanta sur l’ancienne base militaire de Fort McPherson. C’est l’une des plus grandes installations de production du pays. La propriété compte quarante bâtiments inscrits au registre national des lieux historiques avec douze scènes sonores et 200 acres d’espaces verts. Avec une telle échelle historique d’opérations commerciales, il y aura toujours des inconvénients. L’inconvénient, dans ce cas, est la hausse des taxes foncières pour ceux qui vivent dans la zone autour du studio depuis des décennies. Contrairement à la plupart des autres, Tyler Perry ne règle pas le problème et ne le gère pas lui-même.

Depuis l’ouverture de Tyler Perry Studios, cela a eu un impact important sur les taxes foncières locales. Selon qui vous êtes, cela peut être un bon ou un mauvais impact. Pour de nombreuses personnes âgées de la région, c’est une mauvaise chose car leurs impôts fonciers ont monté en flèche. Selon TMZ, Tyler Perry ne fuit pas les douleurs de croissance et ne fait pas ce qu’il faut. Tyler fait un don de 750 000 $ pour s’assurer que les personnes âgées peuvent rester dans leurs propriétés et ne sont pas hors de prix. Tyler aurait contacté le maire d’Atlanta, Andre Dickens, pour s’assurer que personne n’était déplacé. Son don couvrira tous les arriérés d’impôts fonciers pour chaque résidence pour personnes âgées, soit près de 300 résidences.