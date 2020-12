Après plus de 7 millions d’abonnés, près de 700 millions de vues de vidéos et 13 ans, Tyler Oakley fait ses adieux à YouTube … pour le moment.

Le 15 décembre, le joueur de 31 ans a publié une vidéo bien intitulée, «À plus tard». Si le nom n’était pas déjà une indication, la star d’Internet a annoncé l’annonce marquante de sa pause de la plate-forme. « Je fais des vidéos et je les télécharge tous les mardis à midi depuis des années et des années et des années et des années et des années », a-t-il déclaré aux fans. « Si vous regardez depuis que je suis à l’université – j’avais 18 ans quand j’ai commencé et j’en ai maintenant 31 – alors, vous pouvez revenir en arrière et trouver n’importe quelle semaine de ma vie entre ces deux dates et voir ce que j’étais en train de faire . Je n’ai jamais vraiment fait de pause et il est maintenant temps pour moi de faire une pause. «

Quant à ce qu’il fera pendant son absence, Oakley n’a pas été précis, mais a clairement indiqué qu’il avait hâte d’y être. «Je vais travailler sur des trucs que j’ai toujours voulu faire. Je n’ai pas de fin en vue pour quand je serai de retour», a-t-il partagé. « Je vais me concentrer sur d’autres trucs qui me passionnent vraiment et je suis vraiment prêt à développer et à transformer de petites choses amusantes, nouvelles. Je ne me suis pas sentie amusante, nouvelle, petite chose dans très, très longtemps, alors je vais essayer de nouvelles petites choses amusantes. «