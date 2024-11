Tyler, le créateur critique Swifties pour avoir tenté de l’annuler

Tyler, le Créateur a menacé de ramener le « vieux » lui à ses « 30 Minutes de Chromacopie » mini-concert à Boston le jour d’Halloween (31 octobre) tout en parlant de sa colère contre les fans de Taylor Swift. Le rappeur s’en est pris à ce qu’il considérait comme une tentative de Swifties de « l’annuler » récemment à cause d’anciennes paroles après avoir momentanément pris la première place du classement mondial Spotify Top Artist pendant trois jours cette semaine, marquant la première fois depuis le Le décompte a été lancé, brisant le record de 698 jours de Swift au sommet.

«J’ai mis les Swifties en colère contre moi avec leur caractère raciste», Tyler a dit tout en se tenant au sommet d’un conteneur d’expédition vert dans son plein Chromacopie costume de personnage. « En évoquant de vieilles paroles, salope, va écouter ‘Tron Cat’, je m’en fous. Je m’en fous de af-kb-ch. Ils vont faire ressortir mon vieux moi.

Bien qu’il ne soit pas clair à quelles paroles Tyler faisait référence, le MC a évoqué Swift à plusieurs reprises de manière sexualisée dans ses chansons, y compris dans le film de 2011. Lutin morceau « Fish », sur lequel il a rappé : « B-ches running ’round down, p-sy make a trip/ Fais-la se déshabiller, j’ai eu mon dk plus dur que le décompression/ Tyler glisse rapidement son d-k à l’intérieur de la fente de Taylor Swift .» Sur « Nightmare » de ce même album, il dit : « Mon père m’a appelé pour me dire qu’il m’aimait/j’aurais plus de chances de convaincre Taylor Swift de me baiser. »

Tyler a résisté aux conventions de l’industrie musicale cette semaine en sortant son dernier album lundi, au lieu de la fenêtre habituelle du vendredi pour les nouvelles sorties. Il a également annoncé les dates de 2025 pour un Chromacopie tournée mondiale, dont l’étape aux États-Unis devrait débuter le 4 février au Xcel Energy Center de St. Paul, dans le Minnesota, et se terminer le 27 juillet à Newark, dans le New Jersey.