Tyler, le créateur : critique de l’album CHROMAKOPIA

La mère de Tyler le guide à travers Chromacopiemême si ses notes vocales ne font souvent que résumer le contenu des chansons. L’exception est le dévastateur « Like Him », dans lequel Tyler se demande s’il finira comme son ex-père et sa mère suggère que la vérité est plus compliquée. « Il a toujours voulu être un père pour toi. … C’est un gars bien », lui dit-elle. Cette phrase est un rebondissement majeur dans l’histoire de Tyler, le Créateur : pendant plus d’une décennie, il a critiqué son père pour son absence. « Papa n’est pas ton nom, voir ‘pédé’, c’est un peu plus approprié/Maman n’avait que 20 ans quand tu n’as pas de conneries à revendre », a-t-il rappé sur « 2013 ».Répondre.» Cette révélation, associée à la peur de la grossesse dans « Hey Jane », explique pourquoi il pense tant à la paternité. « Mec, tu es égoïste à souhait, c’est vraiment pour ça que tu as peur d’être parent« , admet-il sur le morceau d’autodission « Take Your Mask Off ». Peu de choses sont plus humiliantes que de se voir dans quelqu’un qui, jusqu’à présent, n’existait que comme un méchant pour vous.

Les voyages à Manille étaient flexibles Appelle-moi quand tu es perdumais sur Chromacopie, La noirceur est un symbole de statut. Tyler est un fan de Kendrick et Jay-Z. Il se produit cet été au spectacle Ken and Friends Juneteenth et rappe sur un 4:44 déterminant dans 2017– donc il devait un jour rapper sur la suprématie blanche. Étonnamment, l’homme qui a déclaré un jour qu’il écrivait de la musique pour « des enfants blancs avec des amis nègres qui prononcent le mot n » a réussi sur « I Killed You ». La chanson commence comme une interpolation de la chansonnette pour enfants « Wheels on the Bus », mais se transforme en une interrogation sur la beauté occidentale. Des tambours qui sonnent comme un djembé et des klaxons intermittents ne seraient pas déplacés dans un défilé de rue à la Nouvelle-Orléans. Tyler, flûte à la main comme le joueur de flûte, exhorte les Noirs à accepter leurs défauts, leur peau foncée et d’autres caractéristiques que le monde essaie d’éliminer : « Toi la pièce, bébé, eux le putain d’éléphant.

Les rappeuses noires semblent rappeler à Tyler que faire de la musique à 33 ans ne se limite pas à des paroles très sérieuses. «Je m’en fous des pronoms, je suis ce négro et cette salope», rappe-t-il sur l’album remarquable «Sticky», avec GloRilla et Sexyy Red. Le rythme est simple ; on dirait qu’il a embauché une équipe de live step pour enregistrer les chants de fond. Vous pouvez dire qu’il est juste ravi d’être avec les filles et le refrain est destiné à s’accrocher à votre hippocampe. Tyler est un rappeur incroyable quand il veut l’être, même sur des rythmes de dessins animés comme « Balloon » et « Thought I Was Dead ». Tout comme « STUNTMAN » sur La vente immobilière, « Rah Tah Tah » canalise le son du rap de la côte ouest et du sud sur lequel Tyler a grandi. « Je suis un véritable « grignoteur de boîtes », dit-il, faisant passer Munch pour une position d’autorité.

Pour tous CHROMAKOPIEc’est les confessionnaux de la mort de l’ego de la trentaine, c’est les vantards, Bombe cerise-des morceaux qui ont vraiment frappé : «Thought I Was Dead», «Rah Tah Tah», «NOID» et «Sticky». Son rejet du passé est compréhensible. « Cette version de T que vous connaissiez n’était qu’un souvenir », dit-il dans « Tomorrow », anticipant les critiques : « Qui est-ce ? Vous, les négros, êtes trop attachés pour entendre la théorie. Il n’y a pas si longtemps, des nations et des pays entiers étaient terrifié de Tyler à cause de ses paroles controversées. Puis il a commencé à philosopher et à chanter sur l’amour et est devenu un peu plus favorable aux marques. Cependant, rares sont ceux qui sont aussi vifs d’esprit dans leurs raps que lui. Ils sont encore moins nombreux à faire preuve d’une arrogance contagieuse qui donne envie aux gens de s’incliner plutôt que de lever les yeux au ciel.