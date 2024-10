Tyler, le créateur affronte son étrange avenir

Photo : Tyler, le créateur via YouTube

Les sommités du hip-hop de la côte ouest qui sont apparues au Pop Out de Kendrick Lamar en juin ont renforcé une réalité évidente même pour l’observateur occasionnel : l’esprit provocateur du rap californien perdure, après avoir mué et adapté sur trois générations, à partir des principes bourrus du gangsta-rap. du Dr. Dre et de NWA aux évaluations sociopolitiques hantées d’actes récents comme Lamar et son groupe Black Hippy, en passant par les jeunes artistes fougueux qui construisent des carrières dans leur sillage, comme Cuzzos et Kalan.frfr. Mais Peu d’invités au Pop Out ont vu une réaction de la foule plus bruyante que Tyler, le créateur. Dirigant le public du Kia Forum de Los Angeles à travers des interprétations électriques de « Wusyaname » et « EARFQUAKE », le rappeur, producteur et designer de 33 ans a présenté son catalogue comme un lien entre les mondes, un mélange enflammé de Los Angeles plus introspectif et émouvant. traditions musicales et leurs homologues plus grossières. Ornant l’Intuit Dome à proximité quatre mois plus tard, lors de la soirée d’écoute de son septième album Chromacopieil a parlé de l’honneur de pouvoir se produire dans les arénas de sa ville natale. Il avait passé une partie de sa jeunesse à vivre « dans la rue » à Inglewood, malgré la perception dominante d’Odd Future comme un phénomène skate-teen de banlieue. « Je ne reflète pas ce que les gens attendent, alors… » a-t-il déclaré. Chromacopie s’interroge sur les contradictions de la vie du « plus grand de la ville depuis Kenny », débattant des mérites de son flair caractéristique pour le macabre et s’appropriant les blocages qui l’inspirent à se déchaîner lorsqu’il le fait. Le résultat final est une sorte d’inverse M. Moral et les Big Steppersune plongée psychologique profonde dans pas vouloir être un père de famille.

Tyler chantait un air différent sur le dernier album. 2021 Appelez-moi si vous êtes perdu fléchi sur les timbres de passeport et les gouttes de DJ Drama, offrant ce qui se rapproche le plus d’un album de rap événementiel traditionnel fanfaronnade dans un catalogue rempli d’œuvres décousues, parfois délibérément désagréables. Tout comme celui de 2019 Igor et 2017 Garçon de fleurs corrigé pour le nihilisme vertigineux et profane de sa musique antérieure, avec des accroches plus douces et des paroles plus enracinées dans le désir romantique que dans les pulsions misanthropes, Appelez-moi a lancé un os aux fans qui avaient envie des vieux raps brusques. Le nouvel album voit l’artiste adopter un état d’esprit plus inquiet et insulaire : c’est dangereux dehors pour les rappeurs. Vous pouvez être dans un Roscoe, comme PnB Rock, abattu en plein jour ; vous pouvez être à un festival de musique, comme Drakeo le souverain, mortellement poignardé dans les coulisses ; vous pouvez être dans une location Airbnb, comme Pop Smoke, tué lors d’une invasion de domicile à Hollywood Hills. Chromacopie aborde ces scénarios effrayants dans le premier single « Noid » : « Faites une boucle autour du pâté de maisons, les yeux rivés sur le rétroviseur / Plutôt faire demi-tour que regretter d’avoir entendu « Pew, pew ».

C’est un peu une fausse pompe, cependant. Chromacopie est plus intéressé à observer et à critiquer l’hypermasculinité qu’à célébrer son propre courage d’acier. Il nourrit la faim d’un retour à l’agression classique d’Odd Future, abordant dans une perspective légèrement plus éclairée. L’album passe une bonne partie de sa durée d’exécution à déballer une ligne parasite dans le single qui ressemblait à l’une des plaisanteries chauvines du vieux Tyler – « Ne faites jamais confiance à une salope, si vous êtes bon, elle pourrait vous piéger » – révélant un homme réfléchissant aux voies vers l’avenir, s’il mourra jeune, s’il s’installera ou s’il traversera la quarantaine douloureuse que Ye a décrite dans « Welcome to Heartbreak » de 2008 : « Il a dit que sa fille avait reçu un tout nouveau bulletin / Et tout ce que j’avais, c’était un tout nouveau bulletin de sport ». voiture. »

Chromacopie est en guerre contre lui-même, se bousculant entre la lumière, les moments exaltants et les creux autodestructeurs. La juxtaposition de l’adorable et du terrifiant a longtemps été l’axe principal de l’intrigue dans l’œuvre de Tyler, le Créateur – rappelez-vous cette voix grave mais toujours aussi grave traversant l’échantillon de jazz français dans Bâtard« Odd Toddlers » de ‘s en 2009. Mais le nouvel album plonge dans une conversation ciblée sur la masculinité noire qui remonte à plusieurs siècles. Son esthétique visuelle militaire monochrome – remarquez la démarche martiale et caricaturale du « St. Vidéo « Chroma » et la tenue verte de Kadhafi à la soirée Intuit – et son Sam Cooke-dans-Miroir noir les œuvres d’art saisissent l’historicité de la lutte avec des notions de virilité. Ses paroles s’inspirent et s’inspirent des tropes du rap classique ; La vantardise a ses avantages situationnels, mais il en va de même pour enquêter et renverser les inégalités et les insécurités qui font ressortir le comportement.

Diplômé en dix ans de son engagement malicieux à faciliter une nuit sauvage qui lui a valu d’être arrêté pour incitation à l’émeute, Tyler semble plus intéressé à s’inspirer des « hommes noirs qui n’étaient pas du tout intéressés par l’idéal patriarcal » son essai « Reconstruire la masculinité noire » dans les années 1992 Looks noirs : race et représentation. Il étudie les pièges des coups à la poitrine. (« Chaque positionnement sur soi ou fixation sur soi entretient une relation de dépendance à l’effondrement de l’autre », écrivait le penseur de gauche Frantz Fanon à propos de la vie des hommes noirs en Martinique dans les années 1952. Peau noire, masques blancsfaisant écho au présent. « C’est sur les ruines de mon entourage que je construis ma virilité. ») Mais il a toujours envie d’être le dominateur et l’esprit libre que ses pairs incarnent dans leurs disques.

Dans une section médiane noueuse, qui passe rapidement d’une célébration de la polygamie dans « Darling, I » aux retombées d’une peur de grossesse dans « Hey Jane », Tyler met l’accent sur les désirs et les besoins tandis que leurs conséquences réelles jettent des cailloux sur les fenêtres de son manoir. pour attirer son attention. Le sens des ramifications est ce qui manque trop souvent à ce genre de conversation dans le rap mainstream ; nous aimons entendre parler des pitreries de Future dans la chambre, mais nous ne réfléchissons pas beaucoup aux ondulations. « Jane » soutient qu’une relation sexuelle éphémère n’est pas la base idéale pour une famille, mais elle devient plus convaincante à mesure qu’elle se met à la place de la femme enceinte anxieuse à l’idée de changer de corps, de perdre le respect de ses amis et de sa famille et d’un homme qui court. off : « J’ai 35 ans et mes ovaires pourraient ne pas se réinitialiser / Je ne veux pas vivre toute ma vie avec des regrets. » L’intérêt de lutter contre une voie plus traditionnelle tourmente Tyler alors qu’il regarde le baril de la maturité. En écoutant les conseils que les poivrons Chromacopie de sa mère, Bonita Smith, on sent qu’il regrette d’avoir ignoré certains éléments mais le fait pour suivre sa propre boussole.

À la fin de l’album, Tyler explique d’où vient cet instinct et révèle le père absent qu’il maudit dans les disques depuis Bâtard voulait réellement être présent dans la vie de son fils. C’est une révélation aussi choquante et personnelle que la bisexualité concrète de Garçon de fleurs. L’antécédent évident du contrepoint maternel de Smith dans des chansons comme « Tomorrow » : « Nous avons besoin d’un petit Ty-Ty qui se promène ici, d’accord ? / Nous avons besoin d’un petit butin de dookie »- est le message téléphonique déchirant de l’amie de la famille de Frank Ocean, Rosie Watson, dans Blond« Soyez vous-même » de , contenant un avertissement de ne pas fumer d’herbe et de finir par devenir « lent, paresseux, stupide et indifférent ». Mais alors que les interjections de Smith viennent dévoiler ses propres problèmes, l’échange ressemble à la motivation lasse offerte dans « Mère à fils » du poète de la Renaissance de Harlem Langston Hughes en 1922 :

Eh bien, mon fils, je vais te dire : La vie pour moi n’est pas un escalier de cristal. Il y avait des punaises dedans, Et des éclats, Et des planches déchirées, Et les endroits sans tapis au sol — Nu. Mais tout le temps J’ai grimpé dessus, Et atteindre l’atterrissage, Et tourner les virages, Et parfois je vais dans le noir Où il n’y a pas eu de lumière. Alors mon garçon, ne te retourne pas.

ChromacopieL’amorphisme de semble instructif. Une minute, « Sticky » exploite l’esthétique de la fanfare HBCU ; le suivant, le jungien « Take Your Mask Off » sert le même genre de récit conscient et édifiant que « Between Me, You & Liberation » de Common et « Waterfalls » de TLC ; « Balloon » fait éclater les rôles de genre traditionnels dans un joyeux duo Doechii. Les derniers instants de « J’espère que vous trouverez votre chemin vers la maison » expriment une thèse – « La lumière vient de l’intérieur » – qui était là depuis le début. « St. Chroma » tire un nom du roman pour enfants de Norton Juster de 1961 Le péage fantôme. Chroma le Grand est un bastion de la raison et un « maestro du pigment » dans une histoire d’étranges absolutistes philosophiques. Il maîtrise les couleurs du royaume comme des instruments de musique, attirant un coucher de soleil comme un chef d’orchestre dirige un orchestre. Mais un jour, il se lève tard, et Milo, Poste de péageLe protagoniste apathique de , tente de gérer la matinée à sa place, faisant avancer le temps d’une semaine dans une série de sept levers de soleil ratés qui, heureusement, passent inaperçus. Il trébuche en se mettant dans la peau d’un homme qui l’a inspiré, une noble intention qui se glace lorsqu’il néglige de demander conseil. En invoquant Chroma, Tyler propose un nuancier de nuances de virilité, une mise à jour de « You Can Do It Too » de Pharrell, inspirant les fans à échapper aux stéréotypes masculins oppressants et offrant un conseil aux sages : tenez parfois compte de vos aînés.