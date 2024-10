Tyler, le Créateur, a-t-il raison à propos de Ian ?

« Je sais qu’il y a des haineux ici », se moque le demi-dieu de la mixtape DJ Holiday en haut de « Ne jamais s’arrêter», le troisième morceau du rappeur Gen-Z Ianla première mixtape de Major de promotion. C’est une déclaration courante, en particulier dans la communauté vaniteuse du hip-hop. Sorti fin mai, Major de promotion a du potentiel : un flux constant de ian ; influences abondantes; et une aversion générale à se prendre au sérieux. La version de luxe de la cassette dure moins d’une demi-heure, mais elle a attiré énormément d’attention. Le projet a atteint la 54e place du Billboard 200, son impact étant évident pour ceux qui sont immergés dans la culture hip-hop.

Il y a déjà des dizaines de fans prêts à se présenter et à se montrer pour Ian, comme le des centaines de personnes à New York sont venues pour un impromptu Major de promotion séance d’écoute au cours de laquelle Ian était suspendu au toit ouvrant d’un Suburban, jouant sa musique à partir d’un haut-parleur défectueux. Lorsque l’orateur a cessé de travailler, la foule a continué à chanter énergiquement ses paroles, une claire démonstration d’enthousiasme et de dévouement.

Bien qu’Ian ait construit une base de fans respectable en peu de temps, toute l’attention autour de lui n’a pas été positive. Vous voyez, Ian est un rappeur blanc de 19 ans. Il a commencé à publier des montages et des mixages sur son Page SoundCloud en 2018, sous le nom de suburbancerberus. Il se lance ensuite dans la production de beats pour d’autres artistes underground, avant de sortir sa propre musique en 2022. Ses premières sorties s’inscrivent davantage dans la veine du cloud rap et de l’emo-rap, alors que Major de promotion est strictement un projet piège.

Le concept de rappeur blanc n’est ni nouveau ni nouveau. Premier album des Beastie Boys, 1986 Autorisé à maladeest devenu le premier LP de rap à figurer en tête du classement Billboard 200. Il a fallu plus d’une décennie, de anniversaire du hip-hop le 11 août 1973à prendre un peu au sérieux, par opposition à une mode passagère. Et l’album qui a attiré l’attention du genre en premier a été créé par trois hommes de race blanche qui étaient loin de ses débuts, ni de sa fondation.

L’histoire de la représentation est aussi vieille que le temps. En tant qu’humains, nous voulons nous voir reflétés dans le contenu que nous observons en dehors de nous-mêmes. Cela s’applique à tous les niveaux et types de création, y compris le hip-hop. Des rappeuses comme MC Sha-Rock, Roxanne Shanté, Salt-n-Pepa et MC Lyte se sont battues pour leur position dans le hip-hop, inspirant d’autres artistes féminines qui ont ensuite suivi leurs traces. Il en va de même pour les rappeurs blancs : les Beastie Boys ont ouvert la voie à des artistes comme Aesop Rock et Eminem, ce dernier étant le rappeur le plus vendu de tous les temps.

En 2017, Nielsen Music a déterminé que le R&B/hip-hop représentait 24,5 % de toute la consommation musicale aux États-Unis. Ce chiffre représentait également la plus grande part de tous les genres et marquait la première fois que le R&B/hip-hop était le genre phare du pays. Statistiquement, les auditeurs blancs expliquent en grande partie pourquoi cet exploit a été possible.

Une thèse de 2007 écrit par Janise Marie Blackshear faisait référence à des études qui plaçaient la consommation de hip-hop par les Américains blancs à une part importante de l’audience totale. « En fait, de nombreux chercheurs ont noté que plus de 70 pour cent des consommateurs de hip-hop (acheteurs de musique) sont des Blancs de banlieue et de la classe moyenne », a écrit Blackshear. « En raison de l’expansion du hip-hop, les membres du groupe ont dû faire face à des problèmes d’admission aux jeunes blancs des banlieues qui ont embrassé la culture comme si c’était la leur. » Le passage du consommateur au créateur était inévitable.

Près de deux décennies se sont écoulées depuis cette recherche, mais tous les signes indiquent le maintien de la domination blanche dans les espaces hip-hop. Des rappeurs comme le Chicago MC Noname ont dénoncé la grande majorité des Blancs lors de ses concerts. « Ce qui est drôle, c’est que la plupart des artistes noirs sont tout aussi mal à l’aise de se produire devant des foules majoritairement blanches, mais ne diraient jamais cela publiquement par peur et par allégeance à 💰 », a-t-elle tweeté, puis supprimé, en novembre 2019. « Ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car les négros doivent manger, mais vous ne seriez pas tous debout si je quittais mon travail chez McDonalds. Quand je vais au travail, des milliers de Blancs me crient le mot négro. et non, je ne change pas mon art, c’est donc ce qu’il est.

Kendrick Lamar, sans doute le rappeur le plus populaire en 2024, a été confronté en 2018 à la relation compliquée entre le hip-hop et les fans blancs. se produire au Hangout Festival en mai de la même année, il a invité une fan blanche sur scène à donner sa propre interprétation de la chanson énergique « mAAd city » de son album de 2012. bon enfant, mAAd city. Le fan a commencé à rapper le mot N à plusieurs reprises, malgré les gémissements et les huées de la foule. Kendrick a arrêté la représentation et lui a dit qu’elle ne pouvait pas prononcer ce mot, mais que le mal était déjà fait. (Il convient de noter que cela s’est produit quatre ans seulement après Kendrick Lamar a perdu le Grammy du meilleur album rap à Macklemore et Ryan Lewis Le braquagemalgré bon enfant, mAAd city(l’ultra-popularité de chez les fans et les critiques.)

Avec les nouvelles époques viennent de nouveaux artistes, comme Ian. Ses débuts éclatants ont attiré l’attention de ses pairs de l’industrie, y compris le vocal et opiniâtre Tyler, the Creator. Lors d’une interview en août sur Mav Carter’s Non-conformistes podcastTyler a exprimé son dédain pour l’arrivée d’Ian, sans le nommer directement mais avec de nombreux points à relier. « C’est un gamin en ce moment – ​​ce gamin blanc, un homme de race blanche ordinaire », a-t-il déclaré. « Et il se moque de Future et de Gucci Mane – du rap – et les gens disent : ‘C’est dur !’ Ce n’est même pas de la satire, du genre « Je plaisante, je me moque juste ». Et je porte la musique rap si près de mon cœur parce que cette merde a changé ma vie et celle de tout le monde autour de moi, et je suis un nerd de cette merde. C’est bizarre. Je le regarde, et quelque chose à ce sujet ne me convient même pas, en comparaison avec quelqu’un comme Mac Miller ou Eminem, qui n’avait pas l’air de s’en moquer. Ils en avaient un véritable amour.

Bu Thiam, le manager de Ian, a répondu à Tyler sur Instagram presque immédiatement : « Yo, j’ai signé Ian et je viens d’Atlanta », a écrit le vice-président exécutif de Columbia Records et ancien manager de Ye. «Il ne ressemble en rien à Gucci ou Future mdr. C’est ce qu’on appelle l’influence. Je n’aurais jamais pensé voir le jour où tu deviendrais vieux et détesterais la jeunesse mdr.

Tyler, the Creator a fait une entrée non conventionnelle et durement gagnée dans le hip-hop. En 2007, il cofonde le collectif de hip-hop alternatif Odd Future. Leur première mixtape, la calamiteuse La cassette du futur étrangeest sorti en novembre 2008. Le jour de Noël 2009, Tyler a sorti indépendamment sa première mixtape solo, Bâtard– il avait 18 ans. Ce projet a été mon introduction à l’esprit idiosyncrasique de Tyler. Le contenu était en grande partie centré sur le gore et d’autres sujets désagréables, avec des détails biographiques parsemés, mais sa passion pour le métier de hip-hop était palpable. Il a produit ses propres rythmes, écrit ses propres paroles, réalisé et tourné ses propres vidéos et conçu sa propre pochette. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait toujours pas à faire connaître son travail sur les sites Web populaires qui dominaient l’ère du blog rap, comme 2DopeBoyz et Nah Right. (En fait, « J’emmerde 2DopeBoyz ! » est devenu un cri de ralliement pour son collectif.) Tyler considérait les titans culturels et les gardiens comme des ennemis, et il s’est efforcé de prouver sa valeur par méchanceté. Il est donc compréhensible que son point de vue sur un artiste comme Ian soit loin d’être admirable.

L’urgence de distinguer le faux du réel, les vautours culturels de l’authentique, n’est pas sans fondement. Post Malone est peut-être l’exemple le plus référencé d’un artiste blanc faisant un bait-and-switch, culturellement : il a commencé sa carrière avec le hit trap de 2016 « White Iverson », et a continué à travailler dans la sphère hip-hop jusqu’en 2022. Puis, avec son album éponyme de 2023 , il se lance dans la pop, avant de s’installer dans la country en 2024 F-1 billion. La tendance de Post Malone à éviter de s’installer dans un genre a secoué la communauté hip-hop et a donné aux auditeurs l’impression que l’artiste utilisait le rap comme un tremplin vers sa véritable identité.

Contrairement à Post Malone, Ian ressemble presque à une forme humaine d’IA : il a consommé un tas d’informations – dans ce cas, de la musique trap – et les a distillées en un « message » digeste qui pèche par excès d’inauthenticité. Dans sa tentative de se connecter avec des fans potentiels, Ian a également puisé dans l’air du temps. La couverture de son Major de promotion la mixtape présente une image répliquée de un mème de 2014. Quand Lil Yachty, l’ancien «roi des adolescents», invité Ian sur scène lors du festival de musique Lyrical Lemonade Summer Smash en juin, Ian a tenté de recréer exactement l’entrée que Yachty avait faite au même festival. en 2021sautant sur scène et agitant son micro devant des dizaines de milliers de fans hurlants. Comparée au moment de Yachty, qui a engendré sa propre série de mèmes, la présence de Ian semble maladroite et artificielle. Au lieu de tracer son propre chemin, ian se consacre à ressasser les moments et les mouvements viraux d’autres personnes, comme moyen de se connecter à un public qui autrement ne saurait pas qu’il existe.

Comme tous les rappeurs blancs avant lui, Ian est mis à l’épreuve dans les feux de la crédibilité du hip-hop. Est-ce qu’il apporte quelque chose de nouveau à la table ? Ses rimes reflètent-elles son style de vie ? Il n’est pas injuste que les créateurs et les consommateurs de hip-hop se posent ces questions. Le mimétisme est endémique ; l’originalité est une marchandise. Sur sa chanson la plus populaire, « Magic Johnson », Ian rappe : « J’essaie juste d’être moi-même / J’ai mis tout le monde en colère contre moi pour ça. » Seul le temps nous dira s’il dit réellement sa vérité.